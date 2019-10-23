Эксперты объяснили, почему оральный секс должен быть защищенным

Особенно опасно заниматься оральным сексом, если во рту есть раны, десна, которые кровоточат, или язвы.

При оральном сексе существует высокий риск заразиться большинством инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.

Большинство людей считают оральный секс безопасным, но это не так. Во время такой связи существует меньший риск заразиться половыми инфекциями, чем во время вагинального или анального секса, но все же есть такая вероятность, рассказали эксперты "Здоровья 24".

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При оральном сексе можно заразиться такими заболеваниями половых органов:

- сифилис;

- гонорея;

- хламидиоз;

- герпес;

- вирус папилломы;

- гепатит.

Существуют задокументированные случаи заражения ВИЧ, но только от влагалища в рот. Возможность передачи от пениса исследуется.

Какие болезни передаются во время орального секса

Особенно опасно заниматься оральным сексом, если во рту есть раны, десна, которые кровоточат, или язвы. Вирусы и бактерии через сперму или влагалищные выделения могут проникать в участки ротовой полости, которые кровоточат.

Как защитить себя от инфекций при оральном сексе?

При оральном сексе следует использовать презерватив или латексную салфетку для женских половых органов.

Избегайте оральных контактов в случае если на гениталиях партнера есть:

- сыпь,

- нарывы;

- язвы;

- при менструациях и других выделениях из влагалища.

Также постоянный сексуальный партнер значительно уменьшает риск заражения половыми инфекциями.

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