Психолог объяснила, почему мужчины меняются в браке

Психолог-сексолог рассказала, почему мужчины меняются после вступления в брак.

Мужчина после официального вступления в брак перестает подстраиваться под женщину, воспринимая своего партнера как собственность.

Об этом журналу «Слово и Дело» рассказала психолог-сексолог Екатерина Альская.

«Начинается борьба: кто кого сломает, чьи границы прочнее. Пробуют на вкус: так можно? А так? Это стерпишь? Уступишь – нет? Кто в семье главный?», – заметила психолог.

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При этом Екатерина Альская обращает внимание, что в такие моменты всегда важно понимать, что после того, как вы официально узаконили свои отношения, партнер не поменялся. Проблема кроется в том, что навешанные на него ожидания не совпали с реальностью.

«То есть в нем вы видели то, что всегда хотели получить или ощущать себя так в присутствии кого-либо. А ваша половина не такая», – пояснила психолог.

Специалист не советует, столкнувшись с подобной проблемой, уходить из созданного союза в поисках нового идеала, поскольку нужно четко понимать, что в новых отношениях сюжет будет точно таким же.

«Смысл не в другом человеке, какой он, а в вашем сценарии жизни, который вы хотите воспроизвести», – заметила Екатерина Альская.

По мнению психолога-сексолога, нужно строить отношения, не опираясь на заоблачные представления об идеальном браке, и тогда, не загоняя себя в придуманные рамки, удастся создать прочный союз.

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