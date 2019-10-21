Супрун объяснила, как уберечься от венерических болезней

Если вы имеете защищенные половые контакты, можно проходить регулярные обследования на ВИЧ, гепатиты и сифилис раз в год.

Сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ, герпес, гонорея и хламидиоз - все это болезни, передающиеся половым путем.

Ежедневно ими заболевают более миллиона людей в мире. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, ссылаясь на новое исследование ВОЗ.

По ее словам, высокий уровень заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), имеет значительное негативное влияние на здоровье людей. Эти болезни могут вызывать серьезные и хронические неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, приводить к бесплодию или внематочной беременности. Они также связаны с высоким уровнем стигматизации и домашнего насилия. А вирус папилломы человека, который передается половым путем,может приводить к развитию рака шейки матки.

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"Болезни, передающиеся половым путем, являются одной из самых распространенных причин обращений взрослых пациентов за медицинской помощью. Что касается предотвращения, то лучших советов, чем иметь защищенный секс или же совместно с партнером/партнершей проходить обследование, если хотите отказаться от презерватива, сейчас нет. Это единственный способ обезопасить себя от инфицирования", - отметила Супрун.

Бывшая глава Минздрава советует, если вы имели незащищенный секс, но не можете быть абсолютно уверены в партнере, обращаться к своему семейному врачу. Он поможет оценить риски и составить план действий — необходимых обследований в определенные сроки.

"Здесь важно понимать несколько вещей. Во-первых, венерические заболевания могут долгое время не иметь симптомов, но при этом человек может заражать своих партнеров. Во-вторых, разные болезни имеют разный инкубационный период, поэтому обследоваться нужно по графику, который определит врач", - пояснила Супрун.

Если же вы имеете защищенные половые контакты, можно проходить регулярные обследования на ВИЧ, гепатиты и сифилис раз в год. Так же и с другими ИППП — если вы не в группе риска, проверьтесь раз в год.

"Если вы замечаете любые необычные симптомы — зуд половых органов, неприятный запах, выделения необычного цвета и запаха, сыпь и прочее — как можно скорее обратитесь к врачу", - подытожила бывшая и.о. главы Минздрава.

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