"Ленивый" секс: что это такое и как он может быть полезен паре (18+)

Эксперты рассказали, что такое малоподвижный интим и чем он может быть полезен любой паре.

Казалось бы, как может надоесть секс, когда еще далеко до 50. Однако интимная жизнь утомляет очень многих молодых людей, поэтому все чаще они предпочитают так называемый "ленивый" секс.

Конечно, если вы испытываете сильную усталость, можно пойти и просто лечь спать, но секс отлично поднимает настроение, так что вторым вариантом может стать как раз тот самый "ленивый" секс, передает WomanHit.

Начните с петтинга

Когда не хочется слишком активных действий, пригласите партнера на просмотр какого-нибудь фильма. Но это не значит, что вечер закончится сексом, как вы могли подумать. Речь идет о том, чтобы поласкать партнера во время просмотра.

Секс по утру

Утром редко кто встает в приподнятом настроении и с желанием проявлять активность с первых минут. Тут ленивый секс оказывается как нельзя кстати. Вы просто лежите на боку, можете даже не открывать глаз: просто дайте партнеру допуск к телу и получайте удовольствие, лежа на боку.

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«Овощем» быть не стыдно

В переводе с английского эта поза переводится именно как «диванный овощ». Как вы понимаете, суть ее в том, чтобы не вставать с дивана: мужчина сидит на диване, может даже быть чем-то занят, а вы в это время берете инициативу в свои руки, а именно — садитесь сверху и сами управляете процессом.

Классика

Для ленивого секса подойдут любые позы, в которых вы не будете тратить слишком много энергии. Такими позами могут стать поза наездницы, здесь уже идет речь о расслаблении мужчины, поза «дог-стайл», которая также не требует сильных эмоциональных вложений. Еще один вариант — лежать на краю кровати и поднять ноги вверх — точно не перенапряжетесь.

Секс-игрушки

Использование игрушек для секса — еще один способ не особо утомительно достигнуть оргазма. Сексологи советуют присмотреться к игрушкам и в тех случаях, когда секс превращается в рутину, чего не должно происходить в здоровых отношениях.

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