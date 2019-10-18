Какие автомобили увеличивают шансы на секс: результаты исследования

Опрос охватил 7,3 тысячи автомобилистов в семи европейских странах.

В Европе примерно 79% автомобилистов считают, что определенная машина делает ее владельца более сексуальным.

Об этом свидетельствует исследование немецкого страхового агентства HUK-Coburg, пишет ТСН.

Судя из опубликованной статистики, каждый третий опрошенный считает, что владельцы спорткаров выглядят более выгодно на фоне остальных автомобилистов и им с большей вероятностью светит секс. Так считает 35% респондентов.

Читайте такжеНе так страшен секс: эксперты рассказали, чего боятся мужчины в постелиТакже множество заявили, что сексуальности человеку добавляет кабриолет – с этим мнением согласно 28% опрошенных, а также внедорожник – так считает 24% людей.

Сразу за ними идут классические автомобили. 22% опрошенных считают, что такие машины делают владельцев более привлекательными.

При этом множество европейцев склоняются к мысли, что электрокар не повышает привлекательность. Только 14% считают, что авто на электричестве делает его владельца сексуальнее. При этом в Германии вообще только 10% согласились, что такие машины делают автомобилиста харизматичнее.

Агентство передает, что в Испании и Нидерландах считается, что электромобили обладают более высоким потенциалом привлекательности. По крайней мере 26% испанцев сказали, что авто на электричестве сексуальны. Кроме того, в Испании и на юге Италии внедорожники были более популярны, чем кабриолеты, и занимали второе место по шкале привлекательности – 32% и 29% соответственно.

Судя из исследования, разные оценки привлекательности автомобилей были также выявлены в ходе опроса среди разных возрастных групп. Так, 92% немецких водителей в возрасте до 30 лет убеждены, что правильный автомобиль делает их владельца более сексуальным. В отличие от этого, только 70% людей старше 50 лет так думают. Становится ясно, что автомобиль по-прежнему является символом статуса для молодых людей.

Опрос охватил 7,3 тысячи владельцев в возрасте от 18 до 65 лет в семи европейских странах.

Как ранее сообщал УНИАН, эксперты дали пять советов, как стать увереннее в сексе.