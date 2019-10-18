Не так страшен секс: эксперты рассказали, чего боятся мужчины в постели

Сильный пол часто испытывает невероятное волнение перед близостью, даже сильнее, чем женщина.

Мужчина в любой культуре рассматривался как непобедимый воин, которому неведом страх. Это касается всех сфер жизни, в том числе и интимной. Однако это совсем не значит, что у мужчины нет этих самых страхов, и, наверное, волнение, связанное с сексуальными неудачами — самое неприятное для любого мужчины.

Эксперты WomanHit рассказали, что же действительно пугает мужчин в сексе.

Незапланированная беременность партнерши

Многие мужчины хотят детей, однако незапланированная беременность может стать серьезной проблемой. Особенно если с партнершей он знаком не так давно и еще даже не задумывался о планировании семьи. В этом случае положительный тест на беременность, который может принести женщина, действительно пугает, поэтому мужчины стараются всеми силами избежать неприятного исхода.

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Быть первым

Конечно, нельзя сказать, что страх перед невинными девушками есть у всех, однако это накладывает на мужчину определенную ответственность, о чем совершенно не хочется думать, если планировал провести с новой знакомой всего пару ночей. Но все же вероятность, что мужчина сбежит, если узнает о неопытности партнерши — очень мала. Да, он удивится, но вряд ли сбежит. Что интересно, женщины гораздо более категоричны в отношении девственников: только 35% готовы провести ночь с таким мужчиной.

Боятся не понравиться партнерше

Все мы знаем о мужских переживаниях по поводу своего полового органа: то он не того размера, то формы и отсюда начинают развиваться комплексы, которые перетекают в интимную жизнь. По статистике, более половины мужчин боятся, что в первую ночь не смогут принести женщине того удовольствия, которого она ждет, по их мнению, все дело в «неправильном» члене, который, как мы уже говорили, не дотягивает, по их мнению, до определенных стандартов. Однако чем больше мужчина начинает волноваться по этому поводу, тем больше у него шансов действительно не довести женщину до оргазма.

Преждевременное семяизвержение

Сразу после неудовлетворения своим достоинством идет страх закончить все, так и не начав. Как правило, от этого страха не могут избавиться молодые мужчины, но с возрастом, по мере становления физиологии, страх проходит вместе с ранней эякуляцией, однако бывают случаи, когда мужчина продолжает достигать оргазма раньше своей женщины и ничего не может с этим сделать. Здесь уже идет речь о заболевании, которым нужно заниматься вместе со специалистам, и не ждать, когда оно пройдет само.

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