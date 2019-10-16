Научное издание отозвало статью о повышенной привлекательности женщин на каблуках

Ученые математически доказали невозможность приведенных в статье статистических данных.

Международный рецензируемый научный журнал Archives of Sexual Behavior отозвал статью профессора Университета Южной Бретани (Франция) Николя Гегана «Высокие каблуки повышают привлекательность женщин».

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Как сообщает «Русская служба BBC», статья Гегана была опубликована почти пять лет назад. В официальном заявлении об отзыве работы указано, что институциональное расследование обнаружило в статье методологические изъяны и статистические ошибки. Приведенные в статье данные признаны ненадежными.

В статье утверждалось, что высокие каблуки помогают повысить привлекательность женщин в глазах мужчин. Данный вывод основывался на результатах трех экспериментов, якобы проведенных автором.

В первом из них женщина просила незнакомых мужчин ответить на несколько вопросов анкеты о гендерном равенстве. Во втором - обращалась со схожей просьбой не только к мужчинам, но и к женщинам. В третьем - просто шла по улице и "случайно теряла" перчатку на глазах у других пешеходов обоего пола.

Каждый эксперимент был проведен трижды: в первый раз женщина была обута в черные туфли на плоской подошве, во второй – на пятисантиметровых каблуках, в третий – на девятисантиметровых.

Утверждалось, что готовность мужчин помочь «повышалась по мере увеличения высоты каблука», но не влияла на поведение женщин.

Отмечается, что отзыва статьи несколько лет добивались ученые Ник Браун и Джеймс Хизерс, известные разоблачители недобросовестных научных публикаций. Браун и Хизерс математически доказали невозможность приведенных в статье статистических данных.

Напомним, в прошлом году западные научные журналы опубликовали статью о космических паразитах из «Рика и Морти».