"Не сиди на холодном!": врач разрушила миф о цистите

Адекватных научных исследований, подтверждающих, что сидение на холодной поверхности может каким-то образом снизить иммунитет и привести к активизации бактерий в моче, на сегодняшний день нет.

Цистит - инфекционное заболевание. Но нам твердят, что на холодном сидеть нельзя. Правда ли это, рассказала врач-уролог Дарья Чернышева.

"Нельзя заболеть циститом или застудить почки (обычно под этим явлением понимают пиелонефрит — воспаление чашечно-лоханочной системы почки), посидев на холодном камне или другой поверхности. Это миф, который распространён только на территории стран СНГ", - подчеркнула она в комментарии "Лайфхакеру".

Врач отметила, что в подавляющем большинстве случаев оба эти заболевания вызываются бактериями, чаще всего кишечной палочкой. Никакой связи между сидением на холодной поверхности и появлением в моче кишечной палочки нет.

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Кроме того, адекватных научных исследований, подтверждающих, что сидение на холодной поверхности может каким-то образом снизить иммунитет и привести к активизации бактерий в моче, на сегодняшний день нет. Однако многим хорошо известно, что после переохлаждения появляется учащённое мочеиспускание. Но это не цистит, а проявление особого рефлекса — холодового диуреза.

Явление заключается в том, что при переохлаждении организм стремится сократить потери тепла и резко снижает кровоток в коже, перераспределяя его к жизненно важным органам, особенно почкам. Начинается усиленная фильтрация мочи. Кроме того, полный мочевой пузырь — это тоже источник теплопотерь. Поэтому организм стремится опорожнить его скорее. Это и приводит к учащению мочеиспускания, но частое мочеиспускание — это не цистит.

"Если человек посидел на холодном и сильно замёрз, по возвращении в тёплое помещение нужно выпить 2–3 чашки тёплой жидкости, чтобы восполнить водный баланс", - подытожила Чернышева.

Ранее бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла очередной "миф" – на этот раз относительно сидения на холодном.