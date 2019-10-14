Как стать увереннее в сексе: пять советов

Интим не так страшен, как вам может казаться, говорят эксперты.

Вы можете быть невероятно уверенной в себе, однако как только входите в спальню, ваша уверенность таинственным образом испаряется.

Эксперты WomanHit рассказали, что же делать, чтобы близость с партнером не превращалась каждый раз в кошмар.

Не прыгайте выше головы

Одна из самых больших ошибок, когда один партнеров начинает изображать из себя человека, которым не является в реальности. Помните, что жизнь по принципу «не быть, а казаться», заведомо обречена на неловкие ситуации.

Читайте такжеЭксперт назвала основные правила секса без обязанностей

Не бойтесь экспериментировать

Индустрия секса предлагает невероятное количество практик и приспособлений, чтобы интимная жизнь заиграла новыми красками. Кроме того, вы всегда можете воспользоваться поисковиком, чтобы освоить новую позу или найти информацию о том, как сделать вечер незабываемым и с высокой степенью вероятности доставить партнеру удовольствие.

Юмор также уместен

Без сомнений, секс — ответственное мероприятие, от которого может зависеть продолжение ваших отношений, однако и слишком серьезно к нему относиться тоже не стоит. Все мы ошибаемся, поэтому в случае неловкой ситуации просто оберните все в шутку, вместо того, чтобы накручивать себя по этому поводу, прибавляя себе еще больше комплексов.

Подчеркните свои достоинства

У всех есть недостатки, это не секрет. Однако вместо того, чтобы тщательно их скрывать и думать о том, что же скажет ваш партнер, сосредоточьтесь на том, чем действительно можете похвастаться, например, если у вас красивое декольте, подберите красивое белье по размеру и форме груди, чтобы мужчина не отрывал взгляд от этой части тела, тем самым игнорируя все, чем вы похвастаться не можете.

Носите то, что повышает вашу самооценку

Не в последнюю очередь наше восприятие зависит от нашего внешнего вида в данный момент. Наверняка в вашем гардеробе есть одежда, которая заставляет вас чувствовать себя королевой. Запомните это ощущение и подберите то, в чем вы не будете испытывать смущения перед встречей с мужчиной. То же самое касается белья: оно может быть не слишком удобным, однако вы можете чувствовать себя невероятно уверенно.

Ранее эксперт Юлия Ланске дала пять советов для гармонии в сексе.