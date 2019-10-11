Эксперт назвала основные правила секса без обязанностей

Сексолог утверждает, что именно этих правил стоит придерживаться до, после и во время секса без обязательств.

Секс без обязанностей – распространенный вид половых отношений, в котором нет ничего плохого. Если вам импонирует такой стиль отношений – обязательно запомните основные правила.

Журналистка и сексолог Мария Арзамасова рассказала основные правила секса, которых действительно стоит придерживаться до, после и во время секса без обязательств, пишет 24 канал.

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Как заниматься сексом без обязанностей

Будьте честной с собой. Страсть во время знакомства совсем не означает, что вы проживете вместе долго и счастливо. Ведь вы абсолютно ничего не знаете об этом человеке: о взглядах на жизнь, умеет ли он брать ответственность, готов ли обсуждать проблемы, какой он в быту и способен ли любить и поддерживать. Но если от его прикосновений у вас мурашки по коже, признайтесь самой себе, что это может быть хороший сексуальный опыт, и не ждите предложения руки и сердца на утро. Если все понравится и вы захотите продолжить общение, скажите прямо: "Мне было хорошо, я хотела бы познакомиться с тобой поближе. Как тебе идея встретиться и поговорить за кофе?"

Будьте готовы к отказу, ведь все люди разные и не все готовы к отношениям. Кто-то переживает тяжелое расставание, кое-кто боится ответственности, а кому-то хорошо наедине. Отказ в общении вовсе не означает, что с вами что-то не так. А вот умение принимать отказы, которых в жизни будет еще явно много, сохранит вам психическое здоровье.

Пользуйся презервативами. Парень может быть очень горячим, однако готовы ли вы воспитывать ребенка от незнакомца или лечить венерическую болезнь? Умейте оценивать риски и всегда используйте презервативы с новыми партнерами. Запомните одно изречение на случай, если партнер отказывается от презерватива: "нет презерватива – нет секса".

Умейте говорить о сексе. Знайте, чего хотите и умейте объяснить это партнеру, ведь вы остались наедине, чтобы обоим было хорошо. И не забудьте об удовольствии партнера, спросите, что нравится ему.

Не налегайте на алкоголь. Так, в голове есть много препятствий, которые люди любят убирать путем алкоголя, однако на утро чувство стыда придется сдерживать с двойной силой. Пусть это будет ваш трезвый выбор, за который не будет стыдно. Кроме того, алкоголь занижает болевой порог, мешает получить оргазм и приглушает инстинкт самосохранения.

Умейте говорить "нет". Чтобы избежать недоразумений, не стесняйтесь говорить о том, что вам не нравится. Если возникает дискомфорт – говорите об этом.

Подумайте о вашей безопасности. Секс на нейтральной территории комфортнее, поэтому лучший выбор-снять номер в отеле. Если с этим возникли проблемы – подстрахуйтесь, спросите контактные данные вашего партнера и адрес, куда вы направляетесь, после чего отправьте всю информацию "доверенному лицу". В этом нет ничего удивительного, и адекватный человек должен понять ваши опасения. Если человек реагирует на это агрессивно – с ним не стоит иметь дел вообще.

Окружайте себя правильными людьми. Если вам нравится секс без обязательств, вы, наверное, уже были обвинены и грехопадении или в потерянной чести. Общайтесь с людьми, которые принимают ваш образ жизни, и умейте отстаивать свои границы.