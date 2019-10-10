Женщина едва не умерла из-за тампона (фото)

Мать 5 детей стала жертвой опасного для жизни заражения крови из-за тампона. В результате, она провела целых 4 дня в реанимационном отделении больницы.

32-летняя Грета Зарате из американского Джексонвилля в первый день начала месячных столкнулась с симптомами, похожими на грипп. А через 4 дня это женщина уже находилась в местной больнице, когда её температура превысила 40 градусов, а общее самочувствие ухудшилось до предела.

Мать 5 детей поместили в отделение интенсивной терапии, поскольку ни рентген, ни ультразвук, ни компьютерная томография не смогли выявить причин ухудшения ее самочувствия. Только консультация гинеколога, который предложил взять мазок из влагалища, дала ответа на вопрос о том, что же случилось с Гретой, передает MedikForum.

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Оказалось, что она стала жертвой синдрома токсического шока - угрожающего жизни состояния, вызывающегося бактериальной инфекцией.

Именно этот синдром спровоцировал опасно низкое артериальное давление и жар. Иммунная система женщины вышла из-под контроля в попытках сражения с бактериями, и это могло привести саму Грету смерти, если бы медицинская помощь запоздала. До изобретения антибиотиков заражения крови или сепсис почти всегда заканчивались летальным исходом. При этой болезни организм начинает бешено атаковать собственные органы.

Синдром токсического шока может быть спровоцирован оставленным надолго в организме женщины гигиеническим тампоном, и это, скорее всего, произошло в случае с Гретой. Смертельно опасная бактерия появилась в крови на тампоне. Оттуда она пробралась в кровоток через микроскопический порез на стенке влагалища. Только самые мощные антибиотики и другие лекарственные средства спасли Грету от очень печального исхода заболевания.

Ранее жительница российского Подмосковья додумалась до экономичного лайфхака – она использовала вместо тампона губку для мытья посуды. Теперь девушка находится в больнице и ее здоровье под большой угрозой.