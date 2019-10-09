Супрун рассказала о сексе во время беременности

Глубокие проникновения могут быть болезненными, поэтому будьте внимательны к сигналам партнерши.

На всех сроках беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если для этого есть все условия.

Об этом на своей странице в Facebook написала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

Так, она перечислила условия, при которых можно заниматься сексом во время беременности:

1. Нет противопоказаний. Ими могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала), высокий риск выкидыша или преждевременных родов. Многоплодная беременность. Рlacenta previa — когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва. Просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы. Преждевременные роды в анамнезе. Вагинальные кровотечения и подтекание околоплодных вод.

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2. Вы оба этого хотите. Во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувственность, но если этого не произошло — все тоже в порядке. Помните о взаимном активном согласии.

3. Поза комфортная. Может мешать не только животик. Увеличивается и становится очень чувствительной грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения могут быть болезненными, поэтому будьте внимательны к сигналам партнерши.

"Эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой в цервикальном канале, поэтому пенетрация во время секса ему не повредит. Даже сокращения матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды", - объяснила Супрун.

Она подчеркнула, что во время беременности нужно быть особенно бдительными с заболеваниями, передающимися половым путем. Беременность не означает, что можно забыть о контрацепции. Отказаться от барьерной контрацепции (презерватива) можно в том случае, если вы оба не имеете никакой активной болезни, как проявление генитального герпеса, и точно поддерживаете моногамные отношения.