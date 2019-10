Тайну женского оргазма разгадали при помощи кроликов

Авторов новой научной работы заинтересовало предположение, что эволюционно женский оргазм связан с овуляцией.

Группа ученых, из США, представляющих Университет Цинциннати и Йельский университет, сумела выяснить некоторые подробности о природе женского оргазма.

В этом экспертам помогли кролики и антидепрессанты, передает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дело в том, что в животном мире оргазм во время полового акта испытывают лишь самцы, а самки, с эволюционной точки зрения, в подобном ощущении "не нуждаются". А люди стали одним из немногочисленных биологических видов, у которых оргазм испытывают представители обоих полов.

Авторов новой научной работы заинтересовало предположение, что эволюционно женский оргазм связан с овуляцией, происходящей у некоторых млекопитающих во время совокупления. Чтобы проверить это, специалисты провели опыт на животных, известных своими способностями к размножению, у которых наблюдается овуляция при половых актах.

В ходе эксперимента ученые давали 12 самкам кролика на протяжении двух недель антидепрессант флуоксетин, который притупляет способность женщин к оргазму.

После этого исследователи проверили количество яйцеклеток, которые выделялись после того, как животные спаривались с кроликом Фрэнком. Результаты показали, что кролики, получавшие антидепрессанты, высвобождали на 30% меньше яйцеклеток, чем те, которые не принимали препарат.

Команда заявила, что результаты соответствуют их теории, что кроликам нужно почувствовать что-то похожее на оргазм, чтобы произошли гормональный всплеск и овуляция.

На основе этих экспериментов исследователи сделали вывод, что женский оргазм эволюционировал из более раннего механизма, который нужен для продолжения рода.