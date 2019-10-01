Назван признак грядущей импотенции

Ученые из Японии выяснили, что изменения походки сигнализирует о возможных проблемах с потенцией в будущем.

Медики отмечают, что если во время ходьбы вы начали семенить, знайте, что это тревожный знак.

Значит, органы малого таза неправильно функционируют, информируют Enovosty.

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Чтобы сделать такое заявление, японские ученые провели исследование. Они наблюдали за походкой мужчин, у которых все в порядке с потенцией и за теми, кто имеет явные проблемы.

Широкий размашистый шаг является одним из главных показателей мужского здоровья. Специалисты говорят, что проблема появляется не за день. Как только заметили какие-то изменения, сразу обращайся за помощью к урологу.

Ранее бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила мифы о мужской проблеме - потере или ухудшении эрекции.