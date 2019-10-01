Эксперт объяснила, почему девушки отказываются от орального секса
Журналистка и сексолог Маша Арзамасова рассказала о наиболее частых причинах, почему девушки отказываются от орального секса.
Она отметила, что точную причину отказа всегда можно узнать, просто спросив у своей партнерши это напрямую, передает "Здоровье 24".
Неуверенность в себе
У девушки или не было опыта, или он слишком мал и она боится, что у нее ничего не выйдет, а парень в ней разочаруется. Сексолог рассказала, что ей пишут тонны таких писем вроде "Я не умею. Боюсь, что сделаю что-то не так. Не знаю, что нужно делать."
В таких случаях всегда стоит разговаривать. Если вы – девушка, то поговорите с парнем, признайтесь честно, что у вас не было опыта и вы боитесь, что что-то не получится. Попросите дать вам обратную связь и помочь, ведь не уметь что-то – это нормально.
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Если вы – парень, ни в коем случае не смейтесь над партнершей, ведь в ваших же интересах открыть ее, а не затравить. Расскажите, что хотите получить, и если дело дошло до оральных ласк, мягко управляйте ею.
Страх чем-то заразиться
У девушек часто есть страх заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Во время орального секса процент заражения инфекциями снижается, но все равно остается достаточно большим.
Если причина в этом, сделайте это с презервативом. Если партнер постоянный, всегда можно сдать анализы и узнать все риски.
Важно! Не забывайте об интимной гигиене, особенно, если это оральный секс.
Стереотипное мышление
К сожалению, мужчины сами же часто порождают у женщин такое мнение, что "оральные ласки – дело проституток". Это очень долгая работа над изменением мышления и истреблением стереотипов.
Для начала, можно дать почитать партнерше или партнеру блог сексолога, возможно, со временем мнение изменится.
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