Эксперты раскрыли секреты успешного флирта

Мужчины, как и женщины, очень восприимчивы к комплиментам.

Как считают психологи, способность флиртовать и привлекать внимание противоположного пола заложена в каждой женщине, просто не все умеют правильно использовать этот природный инструмент соблазнения.

Без флирта сложно представить начало любых отношений, поэтому если вы чувствуете, что вас преследуют неудачи уже на этапе знакомства, возможно, вам стоит освоить способы правильного флирта, советуют эксперты WomanHit.

Установите зрительный контакт с мужчиной

Редкий представитель сильного пола способен устоять перед томным взглядом интересной ему женщины. Прежде чем подойти, чтобы познакомиться, вам нужно привлечь внимание понравившегося мужчины взглядом, но не пристальным, а игривым: самое главное, не смотреть в упор, иначе вы просто спугнете «жертву» или заставите мужчину думать, что с ним что-то не так.

Читайте такжеСексуальная зависимость: что это и как ее побороть

Не заводите серьезных разговоров

Нет ничего хуже, чем разговоры на тему смысла жизни или политики в присутствии мужчины, на которого у вас грандиозные планы. Также избегайте любых жалоб на жизнь и оскорблений других.

Юмор не будет лишним

Конечно, не каждому дано хорошее чувство юмора, однако это не значит, что нужно замыкаться в себе и ждать, когда ваш собеседник решится пошутить. Чем больше вы расслабите мужчину, тем выше он оценит время проведенное с вами и захочет встретиться снова, ведь людей, с которыми мы можем чувствуем легкость не так много.

Двусмысленность

Флирт в определенном роде игра, поэтому никто не запрещает вам делать двусмысленные намеки, тем самым подогревая интерес мужчины. Но никакой пошлости — практически любого мужчину такое поведение заставит думать, что вы ищете отношений на несколько ночей.

Делайте комплименты

Мужчины, как и женщины, очень восприимчивы к комплиментам. Если есть повод, сделайте искренний комплимент. Для любого мужчины важна поддержка со стороны любимой, на первом этапе знакомства вы дадите ему понять, что вы можете стать для него той самой женщиной, которая вселит в него уверенность, которой ему может не всегда хватать.

Ранее эксперты собрали самые важные пункты, по которым мужчина выбирает женщину, с которой он готов построить семью.