Названы опасные виды секса
Становясь на путь получения сексуального опыта, некоторые не подозревают, какие опасности тут скрыты.
Эксперты советуют сначала ознакомиться с мерами предосторожности, прежде чем смело "отправляться в путь", передает ТСН.
Безопасные виды секса:
- массаж тела;
- трение тела о тело;
- сухой, «социальный», поцелуй;
- поцелуи и ласки тела языком, без орального контакта с половыми органами;
- самомастурбация в присутствии партнера.
В чем опасность. При таком сексуальном контакте можно подцепить разве что респираторное заболевание.
Относительно безопасные виды секса:
- влажные, «глубокие», поцелуи;
- взаимная мастурбация;
- оральный, вагинальный или анальный секс с использованием презерватива.
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В чем опасность. В этом случае исключается риск заражения венерическими заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем. Беременность не наступит, если правильно использовать презерватив. Но возможно травмирование – как физическое, так и психологическое.
Умеренно опасные виды секса:
- оральный секс без презерватива;
- петтинг с трением половыми органами.
В чем опасность. Во рту находится огромное количество микроорганизмов. Во время куннилингуса молодой человек может заразить партнершу кандидозом. Если же говорить о заболеваниях, передающихся половым путем, во время незащищенного орального секса можно заразиться СПИДом, сифилисом, гепатитом, а также герпесом, папилломавирусом, хламидиями, микоплазмами.
Опасные виды секса:
вагинальный и анальный контакт без использования презерватива.
В чем опасность. Как во время незащищенного вагинального, так и во время анального секса возможно заражение инфекциями, передающимися половым путем. Кроме этого, при таком контакте есть большая вероятность забеременеть. Не говоря уже о физической и психологической травматизации.
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