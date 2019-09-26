Названы опасные виды секса

Как во время незащищенного вагинального, так и во время анального секса возможно заражение инфекциями, передающимися половым путем.

Становясь на путь получения сексуального опыта, некоторые не подозревают, какие опасности тут скрыты.

Эксперты советуют сначала ознакомиться с мерами предосторожности, прежде чем смело "отправляться в путь", передает ТСН.

Безопасные виды секса:

- массаж тела;

- трение тела о тело;

- сухой, «социальный», поцелуй;

- поцелуи и ласки тела языком, без орального контакта с половыми органами;

- самомастурбация в присутствии партнера.

В чем опасность. При таком сексуальном контакте можно подцепить разве что респираторное заболевание.

Относительно безопасные виды секса:

- влажные, «глубокие», поцелуи;

- взаимная мастурбация;

- оральный, вагинальный или анальный секс с использованием презерватива.

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В чем опасность. В этом случае исключается риск заражения венерическими заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем. Беременность не наступит, если правильно использовать презерватив. Но возможно травмирование – как физическое, так и психологическое.

Умеренно опасные виды секса:

- оральный секс без презерватива;

- петтинг с трением половыми органами.

В чем опасность. Во рту находится огромное количество микроорганизмов. Во время куннилингуса молодой человек может заразить партнершу кандидозом. Если же говорить о заболеваниях, передающихся половым путем, во время незащищенного орального секса можно заразиться СПИДом, сифилисом, гепатитом, а также герпесом, папилломавирусом, хламидиями, микоплазмами.

Опасные виды секса:

вагинальный и анальный контакт без использования презерватива.

В чем опасность. Как во время незащищенного вагинального, так и во время анального секса возможно заражение инфекциями, передающимися половым путем. Кроме этого, при таком контакте есть большая вероятность забеременеть. Не говоря уже о физической и психологической травматизации.

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