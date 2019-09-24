Эксперт объяснила, как подготовиться к первому сексу

Забеременеть или заразиться можно с первого раза, поэтому всегда настаивайте на использовании презерватива и своей безопасности.

Первый секс – всегда смущающий момент. О чем нужно знать перед первым сексом и чего не стоит делать, рассказала сексолог Екатерина Федорова.

Она поделилась универсальными правилами первого секса. Независимо от пола, они подойдут как подросткам, так и взрослым, передает "Здоровье 24".

Как подготовиться к первому сексу

1. Презервативы, латексные салфетки и лубрикант всегда стоит носить с собой. Салфетки или бумажные полотенца тоже лучше иметь при себе.

Забеременеть или заразиться можно с первого раза, поэтому всегда настаивайте на использовании презерватива и своей безопасности. Если выбора не дают, лучше сразу бежать от этого человека.

2. Если это ваш первый раз, стоит все обсудить заранее, ведь потом может быть поздно. Вы и ваш партнер можете иметь разные представления про ваш первый раз.

3. Все самые грубые фантазии лучше отложить на будущее. Помните, что для вашего организма – это впервые.

4. Если это секс мужчины с мужчиной, лучше подготовиться заранее, даже если вы актив. Не забывайте о безопасности.

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5. Свой первый раз лучше провести с тем, о ком не будет стыдно вспоминать через несколько лет. Стоит быть уверенными в том, что вы этого действительно хотите.

6. Рядом обязательно должны быть душ и туалет, да и вообще – для первого секса лучше выбирать удобное и безопасное место.

7. При первом сексе важна нежность. Оба партнера должны быть физически готовы к проникновению, а также не стоит забывать про лубрикант (он значительно облегчит проникновение).

8. Также важно убедиться в том, что ваш партнер или партнерша хотят секса. Надо быть готовым остановиться, если кому-то станет больно или кто-то передумал.

9. У парней первый оргазм с другим человеком может наступить очень быстро, а у девушек наоборот – не наступить вообще. Главное понимать, что это нормально и так бывает почти у всех.

10. Если девушка говорит, что это ее первый раз, однако у нее нет крови – не стоит требовать доказательств или обвинять во лжи. У многих девушек нет девственной плевы, а порой она очень эластичная.

11. Секс касается только вас обоих, поэтому бежать к друзьям и критиковать своего партнера не стоит.

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