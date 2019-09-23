Названы ненадежные методы контрацепции

Самый популярный метод предохранения от нежелательной беременности среди молодых женщин – полагаться на календарь.

Практически каждый третий случай беременности, который не был запланирован, случается как раз с теми, кто использовал те или иные естественные методы предохранения, являющиеся не самыми подходящими.

Естественно, ни один метод контрацепции не дает 100% гарантии, но, тем не менее, основной причиной "незапланированного сюрприза" являются ошибки в подборе противозачаточных методик, передает ТСН.

Ненадежные методы контрацепции и почему они не работают

Календарная "защита"

Самый популярный метод предохранения от нежелательной беременности среди молодых женщин – полагаться на календарь. Действительно, самая высокая возможность забеременеть случается в пик овуляции или в овуляторный период. Но беременность потенциально может наступить в абсолютно любой день, в том числи и во время менструации.

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Прерывание полового акта

Популярный метод предохранения, который уменьшает риск зачатия, но не исключается его. Было установлено, что из 100 женщин, практикующих такую профилактику, 29 беременеют в течение первого года. Данное явление объясняется очень просто: предэякуляционная смазка, которая выделяется в момент возбуждения, содержит небольшое количество спермы, поэтому беременность вполне реальна.

Спринцевание влагалища

До сих пор научно не доказано, что спринцевание после полового акта снижает вероятность беременности или полностью предохраняет от зачатия. Действительно, существуют некоторые антисептические растворы, предназначенные для влагалищного спринцевания после незащищенного секса. Но подобные препараты нужно использовать только в единичных случаях, как способ снизить риски беременности и заражения венерическими заболеваниями. Кроме того, такие растворы нужно использовать сразу, непосредственного после полового контакта.

Спермициды

Спермицидные средства в виде свечей, гелей или пены популярны среди молодых пар и действительно обладают весьма неплохим защитным эффектом. Как они работают? Противозачаточные свечи, гели и пены содержат один и тот же тип спермицидного вещества. Этот компонент, попадая во влагалище, создает барьер против сперматозоидов, а также нейтрализует их возможность к оплодотворению.

Однако есть одно но. Подобные средства следует использовать строго согласно указаниям в инструкции. Они не предназначены для ежедневных половых контактов, тем более не подходят для секса в период овуляции. В большинстве случаев подобные средства рекомендуются замужним женщинам с нерегулярной половой жизнью.

"Если женщина в ближайшем будущем не планирует стать мамой, имеет смысл обратиться к гинекологу и подобрать действительно эффективные методы контрацепции", - советуют эксперты.