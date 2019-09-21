Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за секс-игрушками

На грязной и плохо вымытой игрушке могут поселиться и размножаться бактерии, которые могут спровоцировать множество болезней.

Если вы решили приобрести секс-игрушку, следует знать, как правильно за ней ухаживать. Если вы будете придерживаться элементарных правил эксплуатации, это сохранит не только ваше здоровье, и поможет вашей игрушке прослужить дольше.

На грязной и плохо вымытой игрушке могут поселиться и размножаться бактерии, которые могут спровоцировать множество болезней. Чтобы избежать неприятностей, следует тщательно очищать игрушку каждый раз до и после ее использования, рассказывает журналистка и сексолог Мария Арзамасова, передает "Здоровье 24".

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Первое и вполне логичное решение, которое может прийти вам в голову – промывать игрушки с помощью воды и мыла. Однако этого способа недостаточно, ведь мыло не всегда может убить все бактерии. И очень важно, чтобы мыло было нейтральным по степени кислотности (pH).

Кипячение – неплохой вариант, однако он подходит далеко не для всех девайсов. Кипятить можно только металлические и стеклянные игрушки, а также те, которые сделаны из медицинского силикона и не имеют мотора.

Заметьте, что кипятить игрушку можно только в течение 30-40 секунд.

Ни в коем случае нельзя использовать спирт и мирамистин. Спирт, хлоргексидин и мирамистин вступают в реакцию с материалами, из которых делают игрушки, что приводит к разрушению их поверхности.

Особая опасность заключается в использовании спирта. Он навсегда впечатывает вредные бактерии в материал игрушки.

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