Сексуальная зависимость: что это и как ее побороть

Эксперты рассказали, откуда берется непреодолимая тяга к физическому контакту.

Специалисты называют этот недуг гиперсексуальностью, донжуанизмом, а в случае с женщинами — нимфоманией. Речь не идет об обычной любви к сексу, когда вы и ваш партнер не можете расстаться ни на минуту, проблема куда глубже, и чаще зависимое от секса поведение формируется после перенесенной психологической травмы.

А все дело в том, что во время секса человек вырабатывает гормон, который блокирует болевые ощущения, поэтому человеку с зависимостью необходимо постоянно получать свою дозу секса и как можно чаще, передает WomanHit.

Человек проходит несколько стадий этой зависимости: он пробует, ему нравится, он начинает втягиваться. Если вас начинают тревожить постоянные мысли об интимном контакте, вы видите партнера в каждом встречном, есть повод обратиться за помощью к специалисту.

Каковы причины?

Ни одна зависимость, в том числе и сексуальная, не появляется просто так, а факторов в этом вопросе может быть очень много. Бывает, что толчком служит психологическая травма, однако одними из популярных причин также могут быть: ваше окружение, ваш характер и даже генетическая предрасположенность. Но ведь и это не все.

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Человек глушит тревогу

Еще в детстве мы можем столкнуться с непониманием и даже неприятием самых близких людей, то есть родителей. Когда маленький ребенок не знает, чего ожидать от взрослого, перестает чувствовать себя в безопасности, во взрослом возрасте он начинает искать эту защиту в каждом, кто встретится ему на пути, в том числе и в сексуальном плане.

Постоянный стресс

Многим из нас трудно справиться с раздраженным или подавленным состоянием, однако методы у всех разные: кто-то слушает музыку, другой занимается спортом, а третьи бросаются в омут сексуальных приключений. Ведь во время переживаний вырабатываются адреналин и кортизол, которые мешают расслабиться. Здесь на помощь приходит секс, который может перерасти в привычку и не всегда в здоровую.

Что же делать?

Процесс излечения нелегкий, но и с такой зависимостью можно бороться. Для этого вам понадобится профессионал в своем деле, с которым вы разработаете систему лечения именно в вашем случае. Однако есть и общие рекомендации:

- научиться хотя бы немного контролировать свои желания;

- научиться принимать свое тело, сексуальность и ощущения;

- понять, что хочет сказать ваш организм, постоянно ища секса;

- научиться справляться со стрессом другими способами, например, найти хобби.