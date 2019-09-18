С какой женщиной мужчина готов вступить в брак: ответ экспертов

Эксперты выяснили, какие женские качества подтолкнут вашу половинку сделать вам предложение.

Порой женщины живут в статусе гражданской жены чуть ли не всю жизнь, в тайне надеясь, что любимый сделает предложение, которого она так ждет.

Эксперты WomanHit собрали самые важные пункты, по которым мужчина выбирает женщину, с которой он готов построить семью.

С женщиной есть о чем поговорить

Мужчина легко заскучает, если рядом с ним женщина, которую волнует лишь ближайшая распродажа и обсуждения общих подруг. Девушка, которая уверенна в себе и может поддержать разговор, имеет все шансы привлечь внимание достойного мужчины.

Читайте такжеСекс-тренды 2019: что нас ждет в интимной жизни

Она не дает скучать

Согласитесь, что меланхоличный и депрессивный мужчина, что женщина — не вызывают желания знакомиться и тем более продолжать отношения. Конечно, речь не идет о том, чтобы превращать свою жизнь в бесконечный праздник, но умение радоваться простым вещам и видеть мир разноцветным помогает налаживать контакт прежде всего с мужчинами.

Женщина не преследует

Нет ничего хуже навязчивости: таких женщин мужчины сразу вычеркивают из жизни. Мужчина по сути своей охотник, который сам должен добиваться расположения женщины, если же его «жертва» меняется с ним местами, да еще и начинает донимать, вряд ли можно рассчитывать на долгосрочные отношения. Семья с такой женщиной превращается в кошмар.

Женщина поддерживает

Пусть мужчины и сильный пол, им также необходима поддержка и помощь в трудных жизненных ситуациях. Однако чаще всего от женщины требуется понимание и умение подбодрить. Мужчина невероятно оценит такой подход и уже не захочет отпускать от себя такую женщину, в объятиях которой он всегда найдет утешение.