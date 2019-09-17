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Названа самая опасная поза для секса

17:00, 17 сентября 2019
Отношения
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Поза наездницы может быть опасной / фото pixabay.com

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Об этом сообщается в специализированном издании университета Рио-де-Жанейро, передает "Главред".

По данным ученых, чаще всего травмы получают мужчины (41%) во время секса на четвереньках. 25,5% – во время секса в миссионерской позе, а в 10% случаев − когда женщина сверху (поза наездницы).

Ранее бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила мифы о мужской проблеме - потере или ухудшении эрекции.

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Теги: #секс