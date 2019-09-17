Названа самая опасная поза для секса

Для любителей секса на четвереньках есть не очень хорошая новость.

Бразильские ученые закончили долгое исследование, в ходе которой определили самую опасную позу для занятий сексом. Читайте такжеЭксперт составила топ-10 правил секса Об этом сообщается в специализированном издании университета Рио-де-Жанейро, передает "Главред". По данным ученых, чаще всего травмы получают мужчины (41%) во время секса на четвереньках. 25,5% – во время секса в миссионерской позе, а в 10% случаев − когда женщина сверху (поза наездницы). Ранее бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила мифы о мужской проблеме - потере или ухудшении эрекции.

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