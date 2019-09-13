Почему вы отпугиваете мужчин: пять отрицательных качеств

Одним из условий успешных отношений является умение идти на уступки, но не стоит путать его с жертвенностью.

Эксперты попробовали разобраться, почему противополжный пол не спешит с вами знакомиться.

Если вы выходите из дома и мужчины бросаются врассыпную, возможно, вам стоит проанализировать свое поведение, пишет WomanHit.

1. Вы вообще не следите за собой

Вполне нормально, что периодически все мы просыпаем, делаем быструю непонятную укладку, рвем колготки в метро или сажаем пятно на любимое пальто. Простительно. Только не превращайте неряшливый вид в образ жизни. Ведь мужчине также хочется видеть рядом с собой приятную и аккуратную женщину, с которой не стыдно выйти в свет. К сожалению, мужчины как раньше, так и сейчас, любят глазами.

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2. Вы слишком много пьете

Если вы заядлая тусовщица, стоит поискать такого же кавалера среди расслабленной аудитории ночного клуба, но учтите, что не каждый мужчина готов пить с вами постоянно и в убийственных дозах. Мы не говорим, что стоит демонстративно отодвигать предложенный коктейль, особенно если вы нечастый гость алкогольных вечеринок, однако любого мужчину напугает, если вы каждый день приносите домой новую бутылку вина. Контролируйте себя.

3. Вы ругаетесь

Нет ничего хуже миловидной девушки в легком платье, которая открывает рот и ничего, кроме мата, пусть и в беседе с друзьями, изречь не может. Мужчины невероятно ценят женщин, которые ведут себя как женщины, а не их подвыпившие друзья.

5. У вас куча комплексов

Одним из условий успешных отношений является умение идти на уступки, но не стоит путать его с жертвенностью — любому мужчине будет приятно, что его женщина имеет свою точку зрения и умеет ее отстаивать. Пресмыкание и полное согласие со всем, что скажет мужчина, говорит о закомплексованности, которую необходимо проработать с психологом, прежде чем вступать в новые отношения.