Супрун разрушила мифы о мужской проблеме - потере или ухудшении эрекции

Сексуальное возбуждение зависит от работы мозга, гормонов, от того, что человек видит, слышит, чувствует и нюхает, от работы сердца, сосудов и мышц.

Эректильная дисфункция — это частичная или полная утрата способности к эрекции и ее достаточно длительного продолжения. Она может сопровождаться снижением либидо, преждевременной или задержанной эякуляцией. При чем это происходит не один раз после тяжелого дня. Длятся такие ухудшения по крайней мере три месяца.

Не стоит ставить на себе крест и думать, что без секса можно прожить, или бежать искать новые отношения в надежде на сильное возбуждение. Ведь эректильная дисфункция касается и физического здоровья, и психического, пишет на своей странице в Facebook бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Полная эректильная дисфункция бывает довольно редко — вследствие радикального удаления простаты. В большинстве случаев речь идет о частичную дисфункцию. Сексуальное возбуждение зависит от работы мозга, гормонов, от того, что человек видит, слышит, чувствует и нюхает, от работы сердца, сосудов и мышц.

Что-то из этого может нарушиться, и в результате не наступит надлежащее расширение сосудов в пещеристых телах пениса. Эрекция может ухудшаться с возрастом, но возраст не является причиной, а лечение эректильной дисфункции возможно в любом возрасте.

Читайте такжеКак правильно выбрать лубрикант для отличного секса

Также Супрун привела основной перечень того, что может ухудшать эрекцию и ее поддержание:

▪️ Сердечно-сосудистые болезни. Чтобы сосуды расширились, должен выделиться оксид азота NO, так же, как и в случае регуляции давления в других сосудах. Если это не происходит несмотря на стимулы, что-то в эндотелии сосудов пошло не так. Собственно, эректильная дисфункция — это один из первых предвестников сердечно-сосудистых болезней.

▪️ Клиническая депрессия. Изменения либидо и способности возбуждаться сопровождают депрессивные расстройства и у женщин, и у мужчин. И чем менее интенсивная сексуальная жизнь, тем хуже становится эрекция и способность ее удерживать.

▪️ Увеличение простаты. Простата увеличивается с возрастом, но иногда это ощутимо влияет на эрекцию и мочеиспускание. Рак простаты бывает достаточно редко, он развивается медленно, но это не повод игнорировать дискомфорт — нужно обратиться к урологу. Простатит — воспаление простаты — также вызывает эректильную дисфункцию, хоть и временную.

▪️ Лишний вес (индекс массы тела более 25) и диабет 2 типа вносят свой вклад и в проблемы с эрекцией, и в сердечно-сосудистые болезни. Диабет 2 типа три раза повышает риск проблем с эрекцией. К ним добавляются атеросклероз — отложение в стенках сосудов липопротеинов (переносчиков жиров), клеток иммунной системы и поддержка там воспаление, и гипертензия — постоянное высокое давление.

▪️ Критическим является висцеральное ожирение — то есть отложение жира не под кожей, а между внутренними органами. Фермент ароматаза в этом жире коварно превращает тестостерон в эстроген, а также существенно нарушает баланс холестрола в крови, и служит источником постоянного воспаления. Все это ухудшает состояние сердца, сосудов и пениса.

▪️ Болезнь Пейрони — искривление пениса из-за продольного уплотнения фиброзной ткани, что делает эрекцию болезненной или невозможной.

▪️ Множественный склероз — постепенное отмирание периферийных нейронов и потеря чувствительности.

▪️ Хроническая болезнь почек.

▪️ Гормональные нарушения (гипогонадизм, нарушение работы щитовидной железы, либо избыток пролактина из-за опухоли).

▪️ Травмы пениса, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или крестца.

▪️ Удаление опухоли мочевого пузыря.

▪️ Курение — как фактор, который мешает полноценному выделению оксида азота.

▪️ Злоупотребление алкоголем — как непосредственно перед неудачным сексом, так и хронически. Особенно с эректильной дисфункцией связана алкогольная болезнь печени, а также неврологические нарушения из-за алкоголизма.

▪️ Нехватка физической активности. Эта причина является составляющей других: избыточный вес, курение, сердечно-сосудистые болезни, хотя может и срабатывать как самостоятельная причина.

Кроме болезней, эректильную дисфункцию могут вызвать также лекарства, в частности:

▪️ Препараты, которые принимают при гипертензии.

▪️ Антиандрогены — лекарства, нейтрализующие действие мужских половых гормонов. Они являются частью терапии рака простаты.

▪️ Антидепрессанты являются достаточно распространенной причиной эректильной дисфункции у здоровых мужчин среднего возраста. Но хорошая новость заключается в том, что депрессию в конце концов можно вылечить.

▪️ Рецептурные транквилизаторы и седативные средства.

▪️ Средства для уменьшения аппетита — то есть те, которые принимают в случае ожирения.

▪️ Препараты, которыми лечат язву (блокаторы протонных помп).

Есть также психологические факторы, которые накапливаются и ухудшают состояние после первых же признаков дисфункции:

▪️ Нехватка сна. Он усиливает тревожность и уменьшает физическую активность и способность в течение дня, и не оставляет времени для сексуальной жизни.

▪️ Страх, что не будет эрекции, тревожность.

▪️ Чувство вины за свою потенцию или что-то другое (супружеские измены, например).

▪️ Низкая самооценка, жизненный кризис, завышенные ожидания относительно себя или партнерши.

▪️ Стресс из-за сексуальности или жизни в целом.

▪️ Отсутствие практики. Длительное отсутствие сексуальной жизни и мастурбация приводят к ухудшению потенции. Отсутствие секса может быть из-за одиночества, плохих отношений, или, например, болезни или менопаузы партнерши.

Читайте такжеВ сети попытались определить идеальную продолжительность секса

Как преодолеть эректильную дисфункцию:

▪️ Диагностировать эректильную дисфункцию и найти ее причину.

▪️ Паре стоит обратиться к сексопатологу или сексологу за консультацией.

▪️ Стоит изменить образ жизни. Нормализовать вес, сон, активность, питание, бросить курить, а пить лишь немного и иногда. Многим поможет только это.

▪️ Первым звеном терапии, чтобы помогло сразу, являются ингибиторы фосфодиэстеразы 5 (PDE5) — то есть медикаментозная стимуляция образования оксида азота в выстилке сосудов. К таким препаратам относятся силденафил, тадалафил, варденафил, аванафил. Если они назначены корректно, то такая терапия действует.

▪️ Если есть так называемая органическая причина дисфункции: гормональное нарушение, клиническая депрессия, болезнь простаты — то следует устранять ее, а не полагаться лишь на стимуляторы эрекции.

▪️ Второе звено терапии - это вакуумные стимуляторы или инъекции, или местные препараты.

▪️ В некоторых случаях возможно установление имплантов — это уже третичная звено терапии.

▪️ Протоколы предостерегают против использования БАДов для лечения эректильной дисфункции — у них часто есть токсичные и запрещенные компоненты.

▪️ В случае психогенной эректильной дисфункции эффективной является когнитивно-поведенческая терапия.