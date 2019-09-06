Как женщине испытать мультиоргазм (18+)
По статистике, больше одного оргазма за раз испытывала примерно каждая седьмая женщина, так что шансы довольно высоки.
Во время оргазма, который длится у женщин от 13 до 51 секунды, ткани внутри вагины наполняются кровью и слегка расширяются, мышцы напрягаются и ритмично сокращаются с периодичностью около 0,8−1 секунды. Во время мультиоргазма тело повторяет этот цикл несколько раз подряд (серийный) или с маленьким перерывом между «сессиями» (последовательный), передает Cosmo.
Читайте такжеВ сети попытались определить идеальную длительность секса
Как получить мультиоргазм?
1. Дайте отдохнуть самой простимулированной зоне
После первого оргазма у женщины может повыситься чувствительность, например, клитора, поэтому для второго оргазма лучше сфокусироваться на другой эрогенной зоне.
2. Напрягите интимные мышцы
Сделайте это после первого оргазма и замедлите дыхание. Вполне возможно, продолжение не заставит себя ждать!
3. Присутствуйте в моменте
Это очень важно! Не отвлекайтесь, а сосредоточьтесь на своих ощущениях, чтобы их продлить.
4. Поговорите с врачом
Если вам сложно возбудиться, обсудите со специалистом варианты того, как улучшить ситуацию. Низкое либидо — не повод отказываться от удовольствия.
Ранее врач объяснила, почему у мужчин возникает боль во время секса.