Как женщине испытать мультиоргазм (18+)

Не отвлекайтесь, а сосредоточьтесь на своих ощущениях, чтобы их продлить.

По статистике, больше одного оргазма за раз испытывала примерно каждая седьмая женщина, так что шансы довольно высоки.

Во время оргазма, который длится у женщин от 13 до 51 секунды, ткани внутри вагины наполняются кровью и слегка расширяются, мышцы напрягаются и ритмично сокращаются с периодичностью около 0,8−1 секунды. Во время мультиоргазма тело повторяет этот цикл несколько раз подряд (серийный) или с маленьким перерывом между «сессиями» (последовательный), передает Cosmo.

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Как получить мультиоргазм?

1. Дайте отдохнуть самой простимулированной зоне

После первого оргазма у женщины может повыситься чувствительность, например, клитора, поэтому для второго оргазма лучше сфокусироваться на другой эрогенной зоне.

2. Напрягите интимные мышцы

Сделайте это после первого оргазма и замедлите дыхание. Вполне возможно, продолжение не заставит себя ждать!

3. Присутствуйте в моменте

Это очень важно! Не отвлекайтесь, а сосредоточьтесь на своих ощущениях, чтобы их продлить.

4. Поговорите с врачом

Если вам сложно возбудиться, обсудите со специалистом варианты того, как улучшить ситуацию. Низкое либидо — не повод отказываться от удовольствия.

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