В сети попытались определить идеальную длительность секса

Так ли важна продолжительность полового акта, порассуждали в сети.

Пользователи Reddit затруднились определить идеальную длительность сексуального акта.

Пользователь под ником realtalk281 задумался, достаточно ли долго длится его секс с девушкой, поэтому он и запустил опрос в сети. По его словам, половой акт занимает максимум девять минут.

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Так, некоторые пользователи отмечают, что не стоит ориентироваться на продолжительность полового акта, единственным ориентиром должны быть собственные желания и ощущения.

Другие подписчики рассказали, что девушка будет удовлетворена занятиями сексом, если партнер перед ними поласкает ее. В таком случае длительность полового акта не будет иметь значения.

Еще один "лагерь" пользователей Reddit отметил, что не любит заниматься сексом дольше 20 минут: по истечении этого времени половой акт лишь причиняет боль.

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