Эксперт объяснила, что дети разного возраста должны знать о сексе
Сексуальное образование – неотъемлемая часть воспитания любого ребенка. Его недостаток может привести ко многим негативным последствиям и навредить психическому и физическому здоровью человека.
Но вы не обязаны рассказывать все и сразу. Расширять и углублять информацию следует по мере взросления детей, рассказала "Здоровью 24" секс-педагог Юлия Ярмоленко.
Что должны знать дети в разном возрасте?
От 2 до 4 лет
Правильные названия всех частей тела, включая гениталии. Это помогает сообщать о травмах, дискомфорте, насилии. И дает понимание, что все органы нормальные.
Понимать, что изучать свое тело можно, но важно знать, где и когда это уместно.
От 4 до 6
Основы размножения: сперма и яйцеклетка сливаются, ребенок растет в матке.
Знать, что никто не может касаться тела без разрешения и никто не должен просить потрогать или посмотреть на гениталии (кроме родителей и врача в особых случаях).
Научиться спрашивать, прежде чем прикоснуться к кому-либо (обнять, пощекотать).
Понимать, когда уместно быть голым.
Самостоятельно мыть половые органы.
От 6 до 8
Понимать основные социальные нормы: неприкосновенность частной жизни и уважение к другим.
Уметь безопасно пользоваться гаджетами и интернетом. Знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.
Информацию о деторождении стоит расширить: обсудить половой акт и другие способы забеременеть.
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От 9 до 12
Владеть информацией о контрацепции, беременности и инфекциях, передающихся половым путем.
Знать об изменениях в теле во время пубертата, о важности гигиены и уходе за собой в этот период.
Понимать: быть подростком – не равно быть сексуально активными.
Различать хорошие и плохие отношения.
Иметь полную информацию о безопасности в интернете, в том числе о кибербуллинге и секстинге.
Критически относится к информации в СМИ и к тому, как соцсети формируют образ тела.
От 13 до 18
Знать все о менструации и поллюции.
Изучить правила безопасного секса: как алкоголь и наркотики влияют на адекватность принятия решений.
Понимать разницу между здоровыми и больными отношениями.
Знать, что такое концепция согласия и в чем она выражается. Различать манипуляцию, давление и насилие.
Уметь вести переговоры и владеть методами прекращения отношений.