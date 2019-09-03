Психологи рассказали, почему пропадает секс в отношениях

По данным исследования, реже других сексом занимались те, кто не окончил школу, а чаще – люди с высшим образованием.

На сексуальную активность ожидаемо влияют возраст партнеров, состояние здоровья и этап отношений – влюбленные неразлучны от полу года до года.

Чтобы это выяснить, канадские психологи провели опрос среди 117 гетеросексуальных пар. Супругов, которые много лет жили в браке, попросили отдельно рассказать о разногласиях в сексе. И мужчины, и женщины были разочарованы интимной жизнью по одной причине – из-за несовпадения сексуального темперамента, пишет "Здоровье 24".

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У всех разное либидо, и частоту сексуальных контактов определяют не нормы ВОЗ, а преимущества партнеров. Но средние цифры все же известны. Секс-колумнист Майкл Кастлмен приводит данные из наиболее цитируемых исследований: пары до 45 лет занимаются сексом в среднем раз в неделю, а супруги чуть постарше – два-три раза в месяц. Это показал опрос среди 6785 женатых американцев.

Еще одним фактором оказалась образование: реже других сексом занимались те, кто не окончил школу, а чаще – люди с высшим образованием. Обладатели ученых степеней уделяли сексу меньше времени.

Как сообщал УНИАН, врач объяснила, почему у мужчин возникает боль во время секса.