Ученые предупредили об опасности отсутствия секса после 50 лет

Проблемы в отсутствие интимных отношений чаще всего затрагивают мужчин, но и женщины страдают не меньше.

Группа ученых из Британии доказала, что отсутствие секса после 50 лет может привести к различным заболеваниям, как физического, так и психологического плана.

Для исследований ученые пригласили более 6 тысяч человек - как мужчин, так и женщин в возрасте от 50 лет, передает MedikForum.

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В результате многочисленных тестов и наблюдений было установлено, что проблемы в отсутствие интимных отношений чаще всего затрагивают мужчин, но и женщины страдают не меньше.

Так, например, учеными было установлено, что более 60% мужчин рискуют развитием онкологии, женщины – заработать артриты и сахарный диабет.

Медики утверждают, что отсутствие половой жизни грозит мужчинам не только ранней потенцией, но и приводит к стрессам и гормональному дисбалансу, который может стать причиной развития многих опасных заболеваний, таких как сахарный диабет и даже рак.

То же самое касается и женщин. Отсутствие секса особенно влияет на их нервную систему.

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