Врач объяснила, почему у мужчин возникает боль во время секса
Из-за анатомического строения половых органов мужчин боль во время секса беспокоит значительно реже, чем женщин. Несмотря на это, мужчины могут испытывать болевые ощущения по разным причинам.
Сексопатолог и венеролог Виталия Курач рассказала "Здоровью 24" о самых распространенных причинах, из-за которых мужчина не испытывает удовольствия от секса.
Более того, некоторые мужчины испытывают боль при каждом половом акте.
Почему у мужчин возникает боль во время секса
1. Перелом полового члена
Он может возникнуть, когда член выскользнул из влагалища и резко согнулся. Часто можно услышать звук, похожий на треск, будто что-то сломалось. После этого мужчина испытывает резкую боль. При переломе есть резкая, острая боль во время полового акта.
Такая ситуация требует мгновенной экстренной помощи, в противном случае такому мужчине грозит эректильная дисфункция и сужение мочеиспускательного канала.
2. Микротравмы члена
К микротравмам могут привести активная половая жизнь, непосредственная травма полового члена во время несчастного случая, воспалительные заболевания, ранее проведенные операции, и тому подобное.
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3. Аномалии кожи пениса
Это, в частности, скрытый половой член. Аномалия возникает тогда, когда половой член не имеет своего кожного покрова. Вместо этого он спрятан окружающими тканями мошонки и кожи лобка.
4. Чрезмерное трение
Динамичный секс может не лучшим образом повлиять на половой член. При внезапном вхождении в партнершу можно травмировать мышцы и ткани.
5. Разрыв уздечки
Разрыв короткой, неэластичной уздечки полового члена, которая мало растягивается, происходит из-за высокой активности во время полового акта. В результате мужчина чувствует боль, и все это сопровождается незначительным кровотечением.
6. Фимоз
Это свертывание и развертывание тугой крайней плоти при половом акте. Фимоз может быть причиной сильной боли в половом члене. Мужчины при этом жалуются на потерю эрекции из-за сильной боли, которую они испытывают во время секса.
Результатом этого часто являются инфекции головки пениса. Инфекция может вызвать набухание участка. Может измениться цвет крайней плоти – кожа становится серой, бледной. У мужчины может наблюдаться сыпь и зуд.
7. Инфекции, передающиеся половым путем
Несмотря на то что ряд этих болезней могут протекать без симптомов, существуют заболевания, которые проявляются болезненными ощущениями:
хламидиоз
гонорея (в народе ее еще называют триппером)
трихомоноз
генитальный герпес
Боль проходит только после полноценного лечения.