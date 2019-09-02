Врач объяснила, почему у мужчин возникает боль во время секса

Динамичный секс может не лучшим образом повлиять на половой член.

Из-за анатомического строения половых органов мужчин боль во время секса беспокоит значительно реже, чем женщин. Несмотря на это, мужчины могут испытывать болевые ощущения по разным причинам.

Сексопатолог и венеролог Виталия Курач рассказала "Здоровью 24" о самых распространенных причинах, из-за которых мужчина не испытывает удовольствия от секса.

Более того, некоторые мужчины испытывают боль при каждом половом акте.

Почему у мужчин возникает боль во время секса

1. Перелом полового члена

Он может возникнуть, когда член выскользнул из влагалища и резко согнулся. Часто можно услышать звук, похожий на треск, будто что-то сломалось. После этого мужчина испытывает резкую боль. При переломе есть резкая, острая боль во время полового акта.

Такая ситуация требует мгновенной экстренной помощи, в противном случае такому мужчине грозит эректильная дисфункция и сужение мочеиспускательного канала.

2. Микротравмы члена

К микротравмам могут привести активная половая жизнь, непосредственная травма полового члена во время несчастного случая, воспалительные заболевания, ранее проведенные операции, и тому подобное.

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3. Аномалии кожи пениса

Это, в частности, скрытый половой член. Аномалия возникает тогда, когда половой член не имеет своего кожного покрова. Вместо этого он спрятан окружающими тканями мошонки и кожи лобка.

4. Чрезмерное трение

Динамичный секс может не лучшим образом повлиять на половой член. При внезапном вхождении в партнершу можно травмировать мышцы и ткани.

5. Разрыв уздечки

Разрыв короткой, неэластичной уздечки полового члена, которая мало растягивается, происходит из-за высокой активности во время полового акта. В результате мужчина чувствует боль, и все это сопровождается незначительным кровотечением.

6. Фимоз

Это свертывание и развертывание тугой крайней плоти при половом акте. Фимоз может быть причиной сильной боли в половом члене. Мужчины при этом жалуются на потерю эрекции из-за сильной боли, которую они испытывают во время секса.

Результатом этого часто являются инфекции головки пениса. Инфекция может вызвать набухание участка. Может измениться цвет крайней плоти – кожа становится серой, бледной. У мужчины может наблюдаться сыпь и зуд.

7. Инфекции, передающиеся половым путем

Несмотря на то что ряд этих болезней могут протекать без симптомов, существуют заболевания, которые проявляются болезненными ощущениями:

хламидиоз

гонорея (в народе ее еще называют триппером)

трихомоноз

генитальный герпес

Боль проходит только после полноценного лечения.