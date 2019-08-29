Эксперты назвали 4 признака плохих отношений

Если у него нет проблем со здоровьем или серьезных психических травм, нежелание смотреть в глаза - показатель того, что ты ему не очень-то интересна, уверяют эксперты.

Мы все знаем о красных флагах, которые показывают, что отношения - нездоровые.

Специалисты назвали четыре «желтых флага», на которые стоит обратить внимание, пишет "Cosmo".

1. Слишком быстрое развитие отношений

Очень редко бывает так, что это - любовь с первого взгляда и вы будете вместе навсегда. Например, он приходит на второе свидание с дорогим парфюмом. Если при этом говорит, что это его любимый запах и ты должна его носить, насторожись(никаких «должна» на второй встрече не бывает!). Если же он просто хочет сделать тебе приятное, поблагодари, но мысленно поставь пометку, что мужчина уж слишком торопится.

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То же самое, если он начинает почти сразу называть тебя малышкой и солнышком. Это не признак большой любви, а желание подчинить тебя, и тоже не очень приятно.

2. Нежелание принимать решения

Если он не знает, чего хочет, или готов все бремя ответственности взвалить на тебя, это не очень хороший симптом. Ты всегда будешь виновата, а заодно станешь его опекать, потому что сам он не хочет думать. Причем эта неуверенность будет проявляться во всем: от того, что вы съедите на ужин, до воспитания детей. Этот флаг показывает, что он еще не повзрослел.

3. Проблемы со зрительным или физическим контактом

Если у него нет проблем со здоровьем или серьезных психических травм, нежелание смотреть в глаза - показатель того, что ты ему не очень-то интересна. Или же он скрывает от тебя что-то важное. В любом случае ты не понимаешь, куда именно он смотрит, и это вносит нотку нервозности даже в самое приятное общение.

4. У него нет никаких интересов

Ни хобби, ни желания чему-то учиться. Например, он работает обычным менеджером с 9 до 18, приходит домой, включает телевизор, затем спит - и все повторяется. И ему совсем неинтересно то, чем увлекаешься ты, он ничего не хочет пробовать. Безусловно, люди разные, но ты уверена, что не заскучаешь через год-другой?

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