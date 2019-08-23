Названы девять продуктов, которые нельзя есть перед сексом

Ментол в мяте, например, снижает уровень тестостерона.

Очевидно, что, планируя хороший секс, стоит воздержаться от ужина из трех блюд — просто потому, что после него тебе скорее захочется свернуться клубочком под одеялом и сладко поспать.

Но есть продукты, которые даже в небольших количествах способны испортить зажигательный вечер, сообщает Cosmo.

Бобы

Если планируешь страстный вечер, забудь о бобах — они способны испортить даже самую эротическую обстановку. Кстати, речь не только о «газовой атаке», хотя она, прямо скажем, тоже собьет вам весь настрой. Но бобы нередко вызывают вздутие живота. Антисекс.

Брокколи

Казалось бы, чем может быть опасна невинная капуста? Все тем же: как и бобы, брюссельская капуста, брокколи и цветная капуста содержат сахара, аналогичные тем, что содержатся в бобах. Для того чтобы переварить капусту, твое тело использует бактерии, высвобождающие метан.

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Картошка фри

Картошка фри и прочий фаст-фуд — это продукты с очень высоким гликемическим индексом. Это означает, что эта еда высвобождает энергию очень быстро. Сразу после еды ты можешь чувствовать себя прекрасно, но уровень энергии упадет очень скоро.

Красное мясо

Здесь очень много зависит от того, как именно ты переносишь красное мясо. Одних оно заряжает энергии благодаря высокому содержанию железа, которое к тому же насыщает тело кислородом. Но вот у других оно вызывает тяжесть в животе и сонливость.

Ментол

Да, ментол подарит тебе свежее дыхание, это будет единственным подарком. Во‑первых, ментол в мяте, например, снижает уровень тестостерона. А жвачка, к примеру, «пропускает» больше воздуха, что вызовет отрыжку.

Перечная мята оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, но твое либидо «рухнет».

Сладости

С привычными сладостями (шоколадками и леденцами) проблемы две: трансжиры и сахар. Сахар — это «быстрые» углеводы. «Быстрые» означает, что он обеспечивает энергетический взлет, но после него в организме резко падает уровень эндорфинов. А вот сложные углеводы поддерживают энергию в течение нескольких часов.

Сыр

Молочные продукты далеко не так полезны, как многие привыкли думать. Они являются слизеобразующими (уже звучит как «антисекс», да?). Около 65% населения планеты не переваривают лактозу. Дискомфорт, вызванный потреблением молочных продуктов, вряд ли станет хорошим другом для зажигательного секса.

Полуфабрикаты

Любая пища, подвергшаяся технологической обработке, — это не сексуально. Она не даст достаточно энергии для секс-марафона, зато наградит вздутием живота и слабостью.

Энергетические напитки

Сладкая газировка нередко содержит хинин, его используют как усилитель вкуса. Он резко сокращает сексуальное желание.

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