Эксперты объяснили, почему мужчина не хочет детей

Как правило, отказ от совместных детей говорит о том, что мужчина не видит себя в долгосрочной перспективе с одной женщиной.

Тема пополнения в семье, как правило, обсуждается в женских кругах, так как именно женщине предстоит взять на себя большую часть забот о потомстве, при этом мужскому мнению в этом вопросе уделяется не так много внимания, хотя ваш партнер также является полноправным участником спора — заводить ребенка или нет.

Эксперты WomanHit рассказали о самых популярных причинах, когда мужчина не готов стать отцом.

Он не готов взять на себя ответственность

У мальчика, воспитанием которого занимался кто угодно, кроме родного отца, в будущем могут возникнуть проблемы при формировании собственной семьи. Так как мужчина не видел образца отношений между отцом и его ребенком, он может испытывать неуверенность и страх перед новым, неизвестным ему статусом отца. В этом случае будущему отцу не помешает проводить больше времени с друзьями, у которых уже есть дети, таким образом можно «взрастить» в себе необходимый навык.

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Он не может определиться с чувствами к вам

Если через несколько лет совместного проживания мужчина так и не может дать вам точный ответ на вопрос о вашем будущем, стоит насторожиться и задуматься, сколько вы еще готовы надеяться и ждать, когда милый в конце концов решится на серьезный шаг.

Как правило, отказ от совместных детей говорит о том, что мужчина не видит себя в долгосрочной перспективе с одной женщиной, что уже может быть сигналом для женщины.

Он боится, что вы изменитесь

Удивительно, но факт: мужчина может переживать не за собственные изменения, а за ваши. Практически у всех есть знакомые пары с детьми, и чаще всего женщина после рождения малыша уходит в заботы по дому и посвящает все свободное время ребенку, забывая о себе. Ваш мужчина все это видит и уже проецирует ситуацию на вас, как вы будете носить лишь растянутые вещи и напрочь забудете про макияж.

Если дело лишь в этом, вам стоит попытаться убедить мужа, что с его помощью у вас не возникнет проблем со свободным временем, чтобы успеть заняться своим внешним видом.

У него уже есть дети

Как правило, к 40 годам практически у каждого мужчины есть хотя бы один ребенок. А если брак распался сразу после рождения малыша, у мужчины могу остаться неприятные воспоминания о прошлом опыте. Ваша задача не спугнуть мужчину агрессивным давлением: только вы знаете подход к своему мужчине, а значит мягко попытайтесь направить его сознание в нужном вам направлении.

Ранее исследователи из Великобритании и Австралии выяснили, что женщины теряют интерес к сексу не только из-за гормональных, но и из-за возрастных изменений.