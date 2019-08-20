Девушка лишилась секса из-за редкого заболевания

После обращения в больницу девушка поняла, что у нее вагинизм.

25-летняя жительница американского штата Техас Мэри Стауд долгие годы не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания — вагинизма.

В 2014 году девушка вышла замуж за 26-летнего возлюбленного. После первой брачной ночи она поняла, что не может заниматься сексом с проникновением, сообщает Daily Mail.

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"Мне было так больно, казалось, что внутри меня кирпичная стена", - говорит Мэри.

После обращения в больницу Стауд поняла, что у нее вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

Долгие годы девушка стеснялась своей болезни. В 2018 году американка обратилась за помощью к физиотерапевту.

Специалист научил Стауд контролировать мышцы тазового дна. Пациентка, помимо прочего, прошла курс иглоукалывания. Программа лечения помогла, и вскоре девушка смогла заниматься сексом с супругом.

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