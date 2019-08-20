цей матеріал доступний українською

Девушка лишилась секса из-за редкого заболевания

09:51, 20 августа 2019
Отношения
341 0
Девушка не могла заниматься сексом из-за вагинизма / фото pixabay

В 2014 году девушка вышла замуж за 26-летнего возлюбленного. После первой брачной ночи она поняла, что не может заниматься сексом с проникновением, сообщает Daily Mail.

Читайте такжеЖивущая без секса женщина родила ребенка (фото)

"Мне было так больно, казалось, что внутри меня кирпичная стена", - говорит Мэри.

После обращения в больницу Стауд поняла, что у нее вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

Долгие годы девушка стеснялась своей болезни. В 2018 году американка обратилась за помощью к физиотерапевту.

Специалист научил Стауд контролировать мышцы тазового дна. Пациентка, помимо прочего, прошла курс иглоукалывания. Программа лечения помогла, и вскоре девушка смогла заниматься сексом с супругом.

Ранее эксперты назвали пять веских причин заниматься сексом по утрам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #секс