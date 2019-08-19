Обнаружена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом

Частое использование эмодзи положительно коррелирует с частотой назначения первых свиданий и высокой сексуальной активностью, выяснили ученые.

Психологи из американского Университета имени Кинси обнаружили, что люди, часто использующие эмодзи в сообщениях чатов и мессенджеров, чаще ходят на свидания и вообще ведут более активную половую жизнь.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Plos One, передает Naked Science.

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Авторы проанализировали данные онлайн-опроса, в котором приняли участие более пяти тысяч американцев, не состоящих в браке.

Обнаружилось, что 38% пользователей вообще не применяют эмодзи, 29% используют их изредка, примерно столько же — регулярно. По-настоящему активно, почти в каждом сообщении, прибегают к эмодзи лишь 3% опрошенных, а 2,5% добавляют по несколько эмодзи в каждое свое сообщение.

Вместе с тем ученые заметили, что частое использование эмодзи положительно коррелирует с частотой назначения первых свиданий и высокой сексуальной активностью.

Решив уточнить эти выводы, психологи провели еще один опрос 275 человек. В этой небольшой выборке частота использования эмодзи была намного выше; лишь три процента признались, что никогда не пользуются ими. Выше оказалась и частота занятия сексом.

К сожалению, авторы не уточнили, какие именно эмодзи используют эти люди. Они лишь заметили, что те, по-видимому, легче формируют личные отношения с окружающими.

Следствиями этого могут быть одновременно и частое применение эмодзи, и сравнительно высокая успешность в общении с противоположным полом.