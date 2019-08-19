Названы топ-5 вещей в постели, о которых тайно мечтают женщины

Женщины мечтают о романтике, свечах, цветах и ласковых комплиментах, поэтому не нужно забывать о таких "мелочах".

У женщин много тайных желаний — и они ждут их исполнений. Они никогда не скажут об этом напрямую избраннику, ведь мечтают, чтобы он догадался сам.

Так же происходит, когда дело доходит до секса. В связи с этим названы топ-5 вещей в постели, о которых тайно мечтает каждая женщина, передает "Обозреватель".

Прелюдия

Дамы — эмоциональные натуры. В постели они ожидают продолжения ласк и искреннего проявления мужской любви. Для них важна прелюдия, которая предварительно подготавливает женский организм к дальнейшим утехам.

Романтика

Женщины мечтают о романтике, свечах, цветах и ласковых комплиментах, поэтому не нужно забывать о таких "мелочах". Они раскрепощаются и расслабляются в постели, когда в воздухе витает романтическая обстановка.

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Немного агрессивности

В повседневной жизни женщины не терпят насилия со стороны мужчины. В постели же они не против добавить немного агрессии. Им нравится, когда в мужчинах просыпается животный инстинкт. К тому же, это может невероятным образом преобразить сексуальную жизнь. Поэтому экспериментируйте!

Фантазия

Женщинам нравятся выслушивать "грязные" пожелания своих партнеров. Они в тайне желают реализовать их все в постели.

Голос

Если мужчина молчит во время секса, то и женщина как-то стесняется подать голос, а секс в тишине — это неловко и странно. Если не умеете выражать эмоции "охами" и "ахами" — просто скажите что-нибудь возбуждающее.

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