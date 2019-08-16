Первое "блюдо": названы этапы прелюдии к отличному сексу

В наши дни многие почему-то недооценивают поцелуи как способ стать ближе друг к другу.

Прелюдия — приятно проведенное время, которое нередко игнорируют, и совершенно зря! Если твоему партнеру не нужен разогрев, то тебе он наверняка понадобится.

Кроме того, прелюдию из скучной обязаловки можно сделать прекрасным первым «блюдом». Как этого добиться, рассказали эксперты Cosmo.

1. Начните с поцелуев

Они точно создадут нужное настроение. В наши дни многие почему-то недооценивают поцелуи как способ стать ближе друг к другу, а уж после того как вы нацеловались, можно переходить к активным действиям.

2. Руки не для скуки

Руки партнера могут доставить тебе нереальное блаженство, даже не прикасаясь к интимным частям тела. Кроме того, с помощью пальцев можно понять, кому что больше нравится!

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3. Оральный секс тоже важен

Его можно сделать частью прелюдии, тогда это будет недолгая сессия, после которой захочется перейти к обычному сексу или продолжить, например, в ванной.

4. Пользуйтесь лубрикантом

Он полезен не только для секса с проникновением, но и для насыщенных ласк перед ним.

5. Возьмите секс-игрушки

Вибратором можно воспользоваться не только самой, но и задействовать партнера: например, провести вдоль пениса или приложить к промежности (только с его согласия!).

6. Сходите в душ

Раз вместе — значит, не только из гигиенических соображений, но и чтобы насладиться новыми ощущениями.

7. Сделайте массаж

Для этого не нужно быть массажистом с десятью годами опыта. Недолгий массаж спины и других частей тела на выбор поможет создать правильный настрой.