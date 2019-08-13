Ученые выяснили, сколько друзей нужно человеку для счастья
Психологи назвали несколько стадий дружбы и рассказали, сколько друзей в норме бывает у человека.
Они выделили следующие уровни привязанности, передает Cosmo:
1. Знакомые, приятели
Люди, которых тебе приятно видеть, с ними можно поддерживать беседу, но особого желания общаться у вас нет.
Читайте такжеЭксперты дали восемь советов, как построить здоровые отношения
2. Друзья поневоле
Это такие люди, с которыми ты общаешься регулярно, но недостаточно тесно. Например, у вас общее хобби или чат на определенную тему. Без главной точки соприкосновения вы, возможно, не общались бы совсем. Такими друзьями часто становятся в виртуальном пространстве после пары лет общения.
3. Близкие друзья
Следующий уровень. Вам интересно встречаться, общаться на разные темы, вы многое друг о друге знаете. К таким друзьям можно прийти со своей бедой или секретом.
4. Лучшие друзья
Тут не нужно ничего объяснять: родство душ и полная уверенность в том, что эти люди не предадут. Они остаются рядом в любых жизненных ситуациях.
И сколько друзей нужно?
Исследования показывают, что наибольшее удовольствие от общения испытывают те, у кого 4−5 близких друзей и 1−2 — лучших. Это не обязательство и даже не рекомендация, потому что заводить близких друзей по заказу невозможно.