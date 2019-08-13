Секс с непроверенным партнером: какие анализы стоит сдать после него и когда

Не нужно бежать в лабораторию сразу после незащищенного секса.

Инфекции, передающиеся половым путем, угрожают всем, кто занимается сексом. Они опасны и могут сильно подорвать здоровье.

Единственный способ защитить здоровье – сдавать анализы каждый раз после секса без презерватива с непроверенным партнером, передает "Здоровье 24".

Что не поможет?

Промывать влагалище растворами антисептиков (спринцеваться) для "экстренной профилактики". Это может серьезно навредить: спринцевание негативно влияет на микрофлору влагалища, к тому же есть риск "закинуть" инфекцию в другие органы малого таза. Исследования показали, что спринцевание увеличивает риск воспалительных заболеваний матки и придатков, внематочной беременности и, возможно, рака шейки матки.

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Пить без назначения врача антибактериальные, противопаразитарные и противовирусные препараты или использовать их в виде свечей. Можно ошибиться с выбором лекарств и дозой. Это повлияет на результаты анализов, в результате правильное лечение врач назначит с опозданием.

Бежать в лабораторию сразу после незащищенного секса. Даже современные и точные ПЦР-тесты выявляют инфекцию только после инкубационного периода. Для этого нужно несколько дней – спешить нет смысла.

Когда сдавать анализы?

Чтобы исключить все ИППП, придется сдать анализы три раза.

Через неделю после полового контакта – мазок из влагалища, чтобы выявить возбудителей гонореи, хламидиоза, трихомониаза, микоплазмы гениталиум, вирусов простого герпеса, вируса папилломы человека 16 и 18 типов с помощью ПЦР или НАСБА.

Через 1-1,5 месяца сдать кровь из вены на сифилис и гепатиты.

Через 3 месяца – кровь на ВИЧ и повторно сифилис и гепатиты.

Если врач, к которому вы обратились, чтобы провериться на ИППП, сразу не назначил вам анализы на ВПЧ и герпес – это нормально. Вероятно, он возьмет дополнительные мазки после того, как исключит бактериальные инфекции.

Ранее шотландский исследователь Стюарт Броуди пришел к выводу, что незащищенный секс оберегает психику обоих партнеров, а использование презервативов ведет к повышению уровня стресса и даже возникновению депрессии.