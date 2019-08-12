Названы девять признаков серьезных любовных отношений

Чтобы понять, серьезные ли у вас отношения, нужно посмотреть на поступки партнера.

Даже самые смелые люди порой не могут признаться в своих чувствах.

Если женщина почему-то не уверена, что партнер воспринимает отношения серьезно, нужно посмотреть на его поступки, советуют эксперты Cosmo.

1. Он планирует совместный отпуск

Даже если вы не обсуждали покупку общей квартиры или рождение детей, есть и другие события, выходящие за рамки «мы просто встречаемся». Он охотно обсуждает с тобой предстоящую поездку? Не откладывает встречи с родителями? Значит, ты не просто попалась под руку как запасной вариант.

2. Он смотрит с тобой сериалы

И не только те, которые нравятся вам обоим, но и «Секс в большом городе». И кажется, даже получает удовольствие!

3. Помогает с переездом

Как известно, переезд — это два пожара, и не всякий друг детства готов костьми лечь, чтобы тебе помочь. А если партнер согласен — значит, и дальше зайдет.

4. Фотографируется на селфи

Человек, который не прячется от камеры, как стеснительный ребенок, явно хочет (и достоин) чего-то большего.

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5. Проводит с тобой много времени

Быстрый тест на близость: предложи ему встречаться чаще. Если начнет искать отговорки, подумай, сколько лет уйдет на получение согласия жить вместе. Человек, которому ты нравишься, только обрадуется новой возможности!

6. Спокойно ночует у тебя

Он не пытается уехать от тебя среди ночи, а со временем и оставляет запасную зубную щетку.

7. Признается, что скучал

От некоторых мужчин эти слова можно услышать еще реже, чем «люблю»!

8. Знакомит тебя со своими друзьями

Это важный шаг для многих людей, так что подобное событие можно считать признаком серьезных отношений.

9. Не смотрит в телефон на свидании

На самом деле в наши дни это очень важно! Значит, ты для него имеешь большее значение, чем любимые гаджеты.