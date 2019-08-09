Психолог рассказала, какими должны быть здоровые отношения в паре

Если секс никакой, значит, срочно нужна помощь специалистов, говорит психолог.

Известный украинский психолог Наталья Холоденко развенчала некоторые мифы о здоровых отношениях.

На своей странице в Instagram она написала, что здоровые отношения между мужчиной и женщиной построены на их обоюдном согласии быть вместе в настоящем.

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"Страсть. Если секс никакой, значит, срочно нужна помощь специалистов — курсы, терапевты, сексологи, психологи... Или признайте, что это — все, начало конца. Некоторые растягивают это на десятилетия, компенсируют любовными интрижками или долгими романами, но финиш будет в любом случае", - отметила Холоденко.

Она объяснила, что когда любишь здоровой любовью (или любишь в принципе), нервы твоего партнера для тебя важнее любых ситуаций, идеалов и правил.

"Нас никто этому не учил, но оправдывать неадекватность не стоит. Все болевые темы должны решаться. Иначе умрет даже самое светлое и сильное чувство из-за некорректного поведения", - подытожила психолог.

Ранее семейные психотерапевты дали несколько советов, которые помогут улучшить любовные отношения.