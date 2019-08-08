Названа польза незащищенного секса

Незащищенный секс оберегает психику обоих партнеров, а использование презервативов ведет к повышению уровня стресса и даже возникновению депрессии, утверждает исследователь.

Принято считать, что презервативы не имеют побочных эффектов, поэтому в их применении есть только положительные стороны — защита от нежелательной беременности, заболеваний и т. д.

На самом деле, этот миф жизненно важен лишь для производителей презервативов, которые, собственно, его и поддерживают, убежден шотландский профессор Стюарт Броуди, передает НВ.

Еще в 2009 году он опубликовал результаты первого исследования, согласно которым секс без презерватива намного полезнее для здоровья.

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Броуди и его единомышленники (а их число в научном мире постоянно растет) не отрицают, что презервативы, как правило, неплохо справляются со своими основными задачами. Но они также наносят вред здоровью, в первую очередь, психическому, уверяет Броуди.

Незащищенный секс оберегает психику обоих партнеров, а использование презервативов ведет к повышению уровня стресса и даже возникновению депрессии, подводит итог исследователь, подчеркивая, что все дело в доверии и степени интимности.

Выводы Броуди получили подтверждение в ходе исследования медиков из университета Нью-Йорка, которые проанализировали умственное здоровье 300 американок и сопоставили его с особенностями их личной жизни.

Выяснилось, что женщины, которые регулярно занимаются незащищенным сексом, реже испытывают депрессию и показывают лучшие результаты в многочисленных психологических тестах.

Все дело в сперме, которая содержит как минимум три природных антидепрессанта. Они повышают настроение, улучшают сон и общее психологическое состояние.

Не стоит использовать это как общее правило на все случаи жизни, подчеркивают медики, но в общем и целом, незащищенный секс полезнее для здоровья.

Ранее ученые выяснили, что активная сексуальная жизнь особенно полезна для тех, кто пережил инфаркт миокарда. Так, она повышает выживаемость после сердечного приступа.