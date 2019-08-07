Эксперты дали восемь советов, как построить здоровые отношения

В романтических отношениях, основанных на крепких чувствах, больше плюсов, чем можно себе представить.

Романтические отношения должны быть приятны обоим участникам. С этим не поспоришь, но в реальности это не всегда бывает так.

Семейные психотерапевты дали несколько советов, которые помогут улучшить ваши взаимоотношения, передает Cosmo.

1. Говорите!

Это самый важный пункт, причем не только для отношений с партнером, но и с другими людьми. Мы не умеем читать мысли, поэтому свое мнение стоит озвучивать в любой ситуации.

2. Проводите время поодиночке

Это не менее важно, чем быть вдвоем. Растворяться друг в друге — не лучшая стратегия, особенно если вы собираетесь долго быть вместе.

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3. Отдыхайте от суеты

Жизнь — это круговерть событий, но иногда стоит просто поваляться в кровати подольше, убрав гаджеты подальше и наслаждаясь общением.

4. Помните о романтических мелочах

Он может прислать тебе цветы или внезапно купить воздушный шарик, но отношения — это не игра в одни ворота. Подумай, чем ты можешь порадовать его в ответ.

5. Найдите общее хобби

Что угодно: танцы, спорт или видеоигры. Подберите то, что будет действительно интересно вам обоим.

6. Думайте о будущем

И не просто думайте, а говорите о нем. Дети, жилье, путешествия, покупка машины — все более-менее крупные события достойны обсуждения.

7. Не сравнивайте свои отношения с чужими

В какой-то момент тебе может показаться, что у друзей «трава зеленее». Но вряд ли ты знаешь обо всех деталях. Так что не нужно завидовать, а если хочется что-то изменить — ориентируйся на себя.

8. Отношения — это партнерство

Тебе придется чем-то жертвовать, и от этого не уйти. В любом случае некоторые решения стоит принимать вместе, и уже не получится схватить рюкзак и уехать на месяц в горы, никому ничего не сказав. Но в романтических отношениях, основанных на крепких чувствах, больше плюсов, чем ты можешь представить!