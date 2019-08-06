Выяснилась неожиданная польза секса

Ученые подчеркивают: хотя регулярный секс и является фактором здоровой старости, люди не должны заниматься сексом только для того, чтобы жить дольше.

Активная сексуальная жизнь особенно полезна для тех, кто пережил инфаркт миокарда. Так, она повышает выживаемость после сердечного приступа.

В рамках научной работы ученые наблюдали за 1120 мужчинами и женщинами, которые пережили свой первый сердечный приступ в 1992-м или в 1993-м году, пишет "Здоровье 24", ссылаясь на журнал American Journal of Medicine.

Наблюдение велось до 2015 года. За этот период 524 добровольца умерли.

Выяснилось, что среди тех участников, которые выжили и занимались сексом несколько раз в неделю, вероятность летального исхода была ниже почти на треть.

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Люди, которые раз в неделю занимались сексом, имели на 12% меньший риск смерти. А у тех, кто изредка вступал в сексуальные контакты, этот показатель снижался на 8%.

Ученые отмечают, что возвращение к сексуальной жизни после перенесенного сердечного приступа крайне важно с точки зрения увеличения продолжительности жизни.

По сравнению с теми, кто отказывался от половой жизни из-за проблем с сердцем, ожидаемая продолжительность жизни у людей, которые вели сексуальную жизнь, наоборот — значительно повышалась.

Несмотря на это, ученые подчеркивают: хотя регулярный секс и является фактором здоровой старости, люди не должны заниматься сексом только для того, чтобы жить дольше.

Вывод: если человек после пережитого инсульта занимался сексом чаще, чем один раз в неделю, выживаемость повышалась на 27%.

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