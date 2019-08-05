Врачи придумали способ отсрочить менопаузу

Откладывание менопаузы позволяет женщинам в еще весьма активном возрасте не мучится от неприятных симптомов, связанных с ней.

СМИ сообщают о революционной технологии, позволяющей отложить наступление менопаузы у женщин на 20 лет. Она предполагает пересадку предварительно замороженной ткани из яичников.

Данная процедура разработана экспертом по фертильности профессором Саймоном Фишелем, который в свое время стоял у истоков создания методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает MedikForum.

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Ее суть такова: из здоровых яичников женщины берется ткань для дальнейшей заморозки и хранения. Когда женщина достигает менопаузы, производится пересадка ткани обратно в организм. Прижившись, ткань яичников начинает функционировать и синтезировать гормоны, таким образом отодвигая наступление менопаузы.

По словам ученых, созданный способ избавляет женщин от необходимости прибегать к заместительной гормонотерапии (ЗГТ), а также расширяет их способности к фертильности.

Кроме того, откладывание менопаузы позволяет женщинам в еще весьма активном возрасте не мучится от неприятных симптомов, связанных с ней. В такой период женщины испытывают приливы жара, ночную потливость, плохое настроение, снижение полового влечения, трудности со сном. Причем эти явления могут длиться несколько лет, изматывая организм.

По данным британской прессы, девять женщин в возрасте от 22 до 36 лет уже прошли эту хирургическую процедуру.

Менопауза – это этап старения, который проходит каждый женский организм. Он связан с прекращением выработки в прежнем объеме женских половых гормонов (прежде всего, эстрогена) и угасанием фертильности. Менопауза происходит у женщин в среднем возрасте от 45 до 55 лет. Однако у некоторых наступление менопаузы оказывается неоправданно ранним.