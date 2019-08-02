Почему рвутся презервативы: эксперт назвал 13 причин

Причин, почему презерватив может порваться, множество: от окончания срока годности до неправильно подобранного размера.

При правильном использовании презервативы – это надежное средство защиты от инфекций, передающихся половым путем, и нежелательной беременности.

По словам секс-педагога, несмотря на это, презерватив может порваться или же перестать выполнять свои функции, сообщает "Здоровье 24".

Почему презервативы рвутся

1. Подделка

Средства контрацепции не проходят тестирование и не гарантируют защиты. Некачественные презервативы могут продаваться в интернете, киосках, небольших магазинах.

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2. Нарушены условия хранения

При низких и высоких температурах латекс начинает разрушаться. Поэтому презервативы, которые хранились в авто, на витрине киоска и просто в жарком помещении нужно выбросить.

Также не стоит использовать презерватив, который вы носите в кармане или портмоне.

Идеальная температура хранения — от 1 до 25 градусов выше нуля.

3. Окончания срока годности

Презерватив может храниться в течение 3-5 лет. После этого, нет гарантии защиты от беременности и заболеваний, поскольку материал начинает разрушаться.

4. Повреждена упаковка

Прежде, чем использовать презерватив, зажмите часть упаковки и проверьте на наличие воздуха. Если есть воздушная подушка-презерватив цельный, если нет-выбрасывайте в мусор.

5. Неправильное открытие презерватива

Открывать зубами, ножницами, ножом, длинными ногтями – нельзя ни в коем случае. Только руками: максимально аккуратно, медленно, бережно.

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6. Неправильное надевание

Или не тем боком; слишком рано, слишком поздно; растянули не до конца или же на кончике презерватива оказался воздух.

7. Отсутствие лубриканта

Смазки на самом презервативе очень мало. Для полового акта нужно использовать много дополнительного лубриканта, чтобы максимально снизить трение.

8. Использование масла, вазелина, крема

Проведите эксперимент: надуйте шарик из презерватива и намажьте его подсолнечным маслом, вазелином или кремом для рук. В течение минуты шарик лопнет. Латекс разрушается под действием масел.

9. Надевание сразу двух презервативов ⠀

Это гарантированный провал – порвутся оба.

10. Использование презерватива дольше 20 минут

Если вы по-настоящему заботитесь о безопасности, менять кондом нужно каждые 15-20 минут. На всякий случай уточню, что в среднем половой акт длится до 10 минут.

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11.Вы оставляете его внутри

Сразу после эякуляции пенис с презервативом нужно аккуратно достать из влагалища, иначе эрекция пропадает, средство сползает. При этом существует большой шанс забеременеть.

12. Неправильно подобранный размер

Размер имеет значение, но не длина, а ширина.

Если презерватив велик, то он сползет, если маленький – есть шанс, что порвется. Поэтому нужно знать свой размер. В аптеке выбор мал: ширина классических – 52-54 мм, XXL – 56-57 мм. Тогда как многим идеально подходят 60 мм. А вот подросткам иногда нужны меньше – от 47 мм.

13. Использование презерватива повторно.

Как сообщал УНИАН, эксперты выяснили, насколько надежны презервативы.