Куда уходит секс: эксперты назвали 5 причин интимных проблем в длительных отношениях

Некоторые люди используют секс (а точнее, его отсутствие) как оружие против того, на кого сердятся.

Зачастую в парах, которые уже долго пребывают в отношениях, у партнеров теряется сексуальный интерес друг к другу.

Низкий интерес к сексу, особенно через много лет брака, может быть вызван разными причинами, сообщает Cosmo.

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1. Гнев

Некоторые люди используют секс (а точнее, его отсутствие) как оружие против того, на кого сердятся. Причем так поступают и женщины, и мужчины. В этом случае нужно найти причину гнева и связать это с нежеланием заниматься сексом.

2. Влечение

В некоторых парах влечение изначально было невысоким. Например, если это брак по расчету или способ обеспечить себе лучшую жизнь. А значит, секс всегда был проблемой, и за прошедшие годы убедить себя, что все еще будет, не удалось.

3. Требование секса

Некоторые партнеры (обычно мужчины) считают, что женщина должна быть готова к сексу в любое время и в любом месте. Хотя это, конечно, не так. Подобные ситуации порождают отвращение к интиму как таковому.

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4. Контроль

С помощью секса можно контролировать поведение другого человека, доказывая ему (а скорее, ей), что при хорошем поведении и секс будет. Это отношения абьюзера с жертвой, что ни в каких обстоятельствах не считается нормой. А значит, проблема гораздо глубже.

5. Перенос из прошлого

Порой в корне проблемы с сексом лежат неудачные прошлые отношения, и человек переносит их на настоящие. В такой ситуации лучше работать с помощью специалиста.

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