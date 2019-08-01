Эксперты назвали 4 распространенных способа "спасти" отношения, которые не работают
Если в отношениях что-то пошло не так, нередко возникает соблазн сделать хоть что-нибудь, чтобы их спасти.
Это в принципе неплохая идея, но не все способы одинаково хороши, пишет Cosmo.
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1. Завести ребенка
Кажется, что от этого ваши с мужем отношения улучшатся, но вероятность на самом деле невелика. Да, конечно, это радостное событие… но оно далеко не всегда способствует возвращению любви в семью. То же самое можно сказать о появлении домашнего питомца, причем тут вероятность налаживания отношений еще ниже.
2. Новое хобби или машина
Еще один способ перенести фокус внимания с ваших отношений на что-то другое. Поначалу может сработать, но как долгосрочная стратегия — нет.
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3. Дорогой отпуск
Повтор медового месяца ради возвращения романтики? Хорошее предложение, плохой результат. Скорее всего, тебе припомнят каждую потраченную копейку, а чувства не возьмутся из воздуха.
4. Временный разъезд
Например, один из вас находит работу в другом городе и живет там в будни. Или вы просто договариваетесь пожить отдельно. Эта идея хороша для того, чтобы обдумать происходящее, но не факт, что результатом станет воссоединение.
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