Помимо удовольствия: врачи назвали пять полезных свойств оргазма

Оргазм полезен для сердца.

Независимо от того, испытываете ли вы его самостоятельно или с партнером, достижение оргазма имеет некоторые значительные преимущества.

Регулярно получая выброс эндорфинов, вы можете улучшить свое физическое и психическое здоровье, а также сформировать более тесную связь с самим собой или вашим партнером, сообщает Metro. Но есть и другие полезные свойства оргазма.

Вы будете спать лучше

Вы когда-нибудь замечали, как вы чувствуете сонливость после оргазма? Это не только из-за физической нагрузки, которую вы только что дали своему телу (или руке), но и потому, что в момент оргазма ваше тело выпускает различные химические вещества, включая окситоцин и серотонин (гормоны счастья), а также норадреналин, вазопрессин и пролактин.

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Эти химические вещества работают вместе, чтобы вы почувствовали себя расслабленным, что, в свою очередь, может помочь вам погрузиться в глубокий сон.

"... во время кульминации организм выделяет пролактин вместе со многими другими химическими веществами. Было доказано, что пролактин помогает вам чувствовать себя расслабленным и усталым, что должно помочь вам легче заснуть", - отметила доктор Диана Галл.

Обезболивающий эффект

Некоторые исследования показали, что достижение оргазма может уменьшить симптомы боли. Исследование ученых Университета Мюнстера в Германии в 2013 году показало, что оргазм во время секса помогает при мигрени и кластерных или напряженных головных болях. 60% участников, страдающих мигренями, и одна треть тех, кто испытывает кластерные головные боли, сказали, что оргазм во время секса ослабил их боль.

Хотя исследование не охватывало мастурбацию, исследователи сделали выводы, что, скорее всего, эффект будет таким же и в этом сценарии. Тем не менее, некоторые страдающие мигренью (33%) сказали, что секс/оргазмы ухудшили их симптомы, поэтому это не сработает для всех.

Оргазм при мастурбации поможет улучшить вашу сексуальную жизнь

Мастурбация помогает лучше узнать себя и понять, что вам нравится или не нравится в сексе. Полученным опытом вы сможете поделиться со своим партнером, что поможет усовершенствовать ваш секс.

Кроме того, это действительно весело.

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Ваша кожа будет сиять

Это более вероятно, если вы занимаетесь сексом с партнером, а не мастурбируете.

"С медицинской точки зрения, ваш кровоток увеличивается во время секса и оргазма, что означает, что в вашем теле циркулирует больше кислорода, - отметила доктор Галл. - Этот повышенный кровоток также отвечает за покраснение кожи, которое многие люди испытывают во время и после секса. Кроме того, повышенный поток кислорода может стимулировать выработку коллагена – белка, который, как известно, отлично подходит для кожи".

Полезно для сердца

Когда вы занимаетесь сексом, ваш сердечный ритм обычно становится выше, и пульс может еще больше усиливаться, когда вы достигаете оргазма.

"Повышение частоты сердечных сокращений полезно для вашего сердца, и когда вы испытываете оргазм, оно может достигать скорости, подобной тому, когда вы делаете легкие упражнения, такие как быстрая ходьба", - рассказал фармацевт Шамир Патель.